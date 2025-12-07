El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jon Larrinaga logra que sus cerdos engorden 80 kilos en apenas cuatro meses. Jesús Andrade

Jon blinda a sus cerdos de la peste: «Desinfecto todo y no entra nadie»

El temor a que el virus salte a las granjas acecha al porcino alavés. «Sería fatal», advierte este ganadero de Legarda

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:45

Desde que la mortífera peste porcina africana regresara a Cataluña hace una semana tras treinta años sin ningún caso en la Península, los ganaderos porcinos ... de Álava no le quitan ojo al monte en busca de jabalíes y tampoco le restan atención a los movimientos que está realizando la Unión Europea, China, Japón, Corea del Sur y México. Algunos de esos mercados, que son sus principales motores, ya han vetado la entrada de carne española, pese a que los primeros brotes del virus han aparecido en trece jabalíes y el consumo de esta carne no supone «ningún riesgo» para los humanos.

