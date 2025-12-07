Jon blinda a sus cerdos de la peste: «Desinfecto todo y no entra nadie»

Desde que la mortífera peste porcina africana regresara a Cataluña hace una semana tras treinta años sin ningún caso en la Península, los ganaderos porcinos ... de Álava no le quitan ojo al monte en busca de jabalíes y tampoco le restan atención a los movimientos que está realizando la Unión Europea, China, Japón, Corea del Sur y México. Algunos de esos mercados, que son sus principales motores, ya han vetado la entrada de carne española, pese a que los primeros brotes del virus han aparecido en trece jabalíes y el consumo de esta carne no supone «ningún riesgo» para los humanos.

Todo ese telón de fondo no es nada halagüeño y provoca que el estado natural de granjeros como el alavés Jon Larrinaga, original de Amurrio, sea la ansiedad, el nerviosismo, que le recorra una inquietud permanente. «Estoy acojonado», reconoce sin florituras este joven que desde hace cinco años controla 1.970 cabezas de porcino en Legarda, a siete kilómetros de Vitoria, y hace dos meses se hizo con otro buen puñado en Argómaniz, en Elburgo, de tal forma que en la actualidad maneja un total de 5.320 cochinos.

Su preocupación y la de un sector que no acostumbraba a convivir con esta enfermedad desde 1994, es que la peste dé el salto a los cerdos domésticos. «Las consecuencias económicas podrían ser fatales», asegura. A Jon no le hace falta ser un experto en economía para llegar a la conclusión de que este virus que acecha en Álava –el territorio vasco con más explotaciones porcinas– a 14 granjas y 14.000 cabezas de cerdo es capaz de matar a todos los puercos de una granja tras unos pocos días de fiebre, tos y hemorragias, lo que podría provocar sacrificios masivos y un desplome de precios.

13 Son los jabalíes salvajes que han dado positivo en Cataluña, donde se desató la peste porcina hace una semana. Las causas aún se están investigando. 5.320 es el número de cabezas de cerdo que controla Jon Larrinaga. Este alavés tiene granjas en Legarda, a siete kilómetros de Vitoria, y en Argomaniz, en Elburgo.

Precedente Un virus mortífero que vuelve tras 30 años España no registraba ningún caso de la peste porcina desde 1994. Entonces, el sector no dependía tanto de la exportación como en la actualidad.

Naves a 21 grados

Su consuelo, ahora que el virus está encapsulado y todavía no hay ningún caso en la provincia, son las medidas de bioseguridad. Éstas se han reforzado en la última semana, y según explica, afortunadamente, ahora los ganaderos porcinos están más preparados desde que el síndrome respiratorio reproductivo porcino (PRRS), más conocido como 'La Rosalía', se propagara en 2020. «Si la alerta por la peste porcina hubiera llegado entonces... muchas empresas de las que hoy se mantienen ya hubieran desaparecido. Ahora estamos mucho más concienciados», asegura.

Para empezar, su granja intensiva está totalmente vallada y perimetrada, de forma que se impide la entrada a cualquier curioso que quiera acercarse al terreno. Además, cada mañana, antes de acceder para controlar cómo va el engorde de sus cebones –llegan con 20 kilos y se van camino hacia al matadero de Tafalla (Navarra) con unos 100– revisa las huellas que puedan haber aparecido en la tierra. «Me voy fijando en las pisadas de los jabalíes porque son los mayores transmisores, también tengo veneno puesto para los roedores para evitar el contacto con cualquier tipo de animal», señala.

Ampliar Las ventanas están protegidas con mallas de la entrada de pájaros.

Sus ventanas también están protegidas por completo con mallas para evitar que se acerquen pájaros o aves silvestres y «desinfecto todo lo que entra», que no es demasiado porque «aquí no dejo que pase nadie». No es ninguna exageración y, para este reportaje, el fotógrafo de EL CORREO accede al interior de la nave –climatizada a 21 grados de temperatura y sin humedad para no dar rienda suelta a las bacterias– sólo durante unos minutos y completamente protegido, con un buzo y calzas de plástico.

«Desde septiembre, a parte de mí, han entrado aquí nada más que tres personas: el obrero (que realiza labores de mantenimiento), el veterinario y el marcador», aquel trabajador que se encarga de identificar a todos sus cerdos. «Los chóferes de los camiones que me traen las crías y el pienso tienen prohibida la entrada a la granja» y, aunque se queden a las puertas, también les rocía con un producto desinfectante sus botas. Porque, ante este escenario, cualquier protección es poca. «Tenemos que ser muy exhaustivos», reconoce.

Álava es el territorio vasco con más explotaciones porcinas, que se reparten entre 14 granjas con 14.000 cabezas de cerdo

También todos esos camioneros tienen que presentarle un precinto y una hoja de desinfección actualizada, que garantiza que su vehículo acaba de pasar una sesión de lavado exhaustivo. Y es que, pese a que la peste porcina no supone un riesgo para la salud humana, los expertos indican que sí se transmite al medio natural a través de las suelas de los zapatos y las ruedas de los coches.

Desde que se desató la alerta por la peste porcina, el día a día de ganaderos como Jon se ha vuelto mucho más exigente para que todo esto «no vaya a más». Porque ese es el principal temor, que todo esta enfermedad (cuyas causas aún se investigan) estalle y sobrepase la zona cero, que es el entorno de Cerdanyola del Vallès, en el parque natural de Collserola, que rodea buena parte del área metropolitana de Barcelona.

El alavés, que trabaja contratado por una empresa integradora, insiste en la exportación. Su granja forma parte del grupo GAM Family, una firma que aporta pienso, cerdos, medicación, gestión sanitaria... mientras él pone las instalaciones, la mano de obra y el día a día. «Nosotros estamos en el 55% de exportación, pero hay gente que le da salida al 70 u 80%», indica. Según datos del Eustat, el País Vasco se juega 354.859 euros en exportaciones, de los que Álava se queda con 11.372 euros.