Un terremoto que se ha notado desde Burgos a Bilbao

El terremoto con epicentro en el corazón de Álava se ha notado también en localidades de Burgos, Navarra, Gipuzkoa, Bizkaia y La Rioja

E.C.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 03:19

Listado de localidades e intensidad (en número romanos) donde se ha sentido el terremoto de Álava, según la información oficial del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

IV-V Hueto Arriba, Vitoria

IV-V Ullibarri Arrazua, Vitoria

IV Aránguiz, Vitoria

IV Aretxabaleta, Vitoria

IV Berrostegieta, Vitoria

IV Lasarte, Vitoria

IV Lopidana, Vitoria

IV Menduguren, Vitoria

IV Villafranca, Vitoria

IV Zumeltzu, Vitoria

III-IV Ábalos, La Rioja

III-IV Aberasturi, Vitoria

III-IV Antezana de Foronda, Vitoria

III-IV Aríñez, Vitoria

III-IV Arcaute, Vitoria

III-IV Cihuri, La Rioja

III-IV Durana

III-IV Ali, Vitoria

III-IV Gamarra Mayor

III-IV Gardélegui, Vitoria

III-IV Margarita, Vitoria

III-IV Mendoza, Vitoria

III-IV Monasterioguren, Vitoria

III-IV Ollauri, La Rioja

III-IV San Vicente de la Sonsierra, La Rioja

III-IV Tuyo, Ribera Alta

III-IV Ullibarri de los Olleros, Vitoria

III-IV Villafría, Bernedo

III-IV Zambrana

III-IV Zurbano

III Avetxuko

III Alegría-Dulantzi

III Alfaro, La Rioja

III Anguciana

III Arkaia, Vitoria

III Armentia, Vitoria

III Arriaga, Vitoria

III Astegieta

III Betoño

III Casalarreina, La Rioja

III Doroño, Treviño

III Miranda de Evro

III Etxebarri Ibila

III Gopegi

III Izarra

III Kripan

III Crispijana

III Luko

III Mendiola

III Nanclares de la Oca

III Ollávarre

III Panclrbo

III Sarria

III Subijana de Álava

III Varea, Logroño

III Villaluenga

III Vitoria

III Zuazo de Vitoria

II-III Alesanco, Logroño

II-III Ametzaga

II-III Aperregi

II-III Apodaka

II-III Argabdoña

II-III Burgos

II-III Cuzcurrita del Río Turón

II-III Elburgo

II-III Elorriaga

II-III Elosu

II-III Entrena, La Rioja

II-III Funes, Navarra

II-III Haro

II-III Jungitu

II-III Labastida

II-III La Charca, Miranda de Ebro

II-III La Puebla de Arganzón

II-III Legutio

II-III Matauko

II-III Matillas, Miranda de Ebro

II-III Murgia

II-III Nájera

II-III Pangua, Treviño

II-III Quel, La Rioja

II-III Treviño

II-III Urrunaga

II-III Viana, Navarra

II-III Yurre

II Alberite

II Ameyugo

II Aretxabaleta, Gipuzkoa

II Arnedo

II Arroiabe

II Artomaña

II Azkoitia

II Bilbao

II Briobes

II Briviesca

II Castañares de Rioja

II Cenicero

II Elciego

II Escoriaza

II Foronda

II Fuenmayor

II Gimileo

II Huércanos

II Lanciego

II Lapuebla de Labarca

II Logroño

II Markinez, Bernedo

II Medrano

II Miranda de Ebro

II Moreda de Álava

II Navarrete

II Oion

II Zeanuri

II San Asensio

II Santo Domingo de la Calzada

II Leioa

II Ugarana

II Uruñuela

II Villabuena de Álava

II Yécora

    Un terremoto de 4,5 de magnitud y epicentro en Iruña de Oca sacude el corazón de Álava
    Un terremoto de 4,5 de magnitud y epicentro en Iruña de Oca sacude el corazón de Álava
    David Udakiola: «El absentismo nos excede, necesitamos la ayuda de la Administración»
    David Udakiola: «El absentismo nos excede, necesitamos la ayuda de la Administración»
    Jon blinda a sus cerdos de la peste: «Desinfecto todo y no entra nadie»
    En las moradas de los multirreincidentes de Vitoria
    Claves para ahorrar en la próxima declaración de la renta: novedades que hay que tener en cuenta
    Un terremoto de 4,5 de magnitud y epicentro en Iruña de Oca sacude el corazón de Álava
  Identifican en Vitoria un centenar de coches en una nueva quedada de carreras ilegales
    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»

