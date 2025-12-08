Un terremoto que se ha notado desde Burgos a Bilbao
El terremoto con epicentro en el corazón de Álava se ha notado también en localidades de Burgos, Navarra, Gipuzkoa, Bizkaia y La Rioja
E.C.
Lunes, 8 de diciembre 2025, 03:19
Listado de localidades e intensidad (en número romanos) donde se ha sentido el terremoto de Álava, según la información oficial del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
IV-V Hueto Arriba, Vitoria
IV-V Ullibarri Arrazua, Vitoria
IV Aránguiz, Vitoria
IV Aretxabaleta, Vitoria
IV Berrostegieta, Vitoria
IV Lasarte, Vitoria
IV Lopidana, Vitoria
IV Menduguren, Vitoria
IV Villafranca, Vitoria
IV Zumeltzu, Vitoria
III-IV Ábalos, La Rioja
III-IV Aberasturi, Vitoria
III-IV Antezana de Foronda, Vitoria
III-IV Aríñez, Vitoria
III-IV Arcaute, Vitoria
III-IV Cihuri, La Rioja
III-IV Durana
III-IV Ali, Vitoria
III-IV Gamarra Mayor
III-IV Gardélegui, Vitoria
III-IV Margarita, Vitoria
III-IV Mendoza, Vitoria
III-IV Monasterioguren, Vitoria
III-IV Ollauri, La Rioja
III-IV San Vicente de la Sonsierra, La Rioja
III-IV Tuyo, Ribera Alta
III-IV Ullibarri de los Olleros, Vitoria
III-IV Villafría, Bernedo
III-IV Zambrana
III-IV Zurbano
III Avetxuko
III Alegría-Dulantzi
III Alfaro, La Rioja
III Anguciana
III Arkaia, Vitoria
III Armentia, Vitoria
III Arriaga, Vitoria
III Astegieta
III Betoño
III Casalarreina, La Rioja
III Doroño, Treviño
III Miranda de Evro
III Etxebarri Ibila
III Gopegi
III Izarra
III Kripan
III Crispijana
III Luko
III Mendiola
III Nanclares de la Oca
III Ollávarre
III Panclrbo
III Sarria
III Subijana de Álava
III Varea, Logroño
III Villaluenga
III Vitoria
III Zuazo de Vitoria
II-III Alesanco, Logroño
II-III Ametzaga
II-III Aperregi
II-III Apodaka
II-III Argabdoña
II-III Burgos
II-III Cuzcurrita del Río Turón
II-III Elburgo
II-III Elorriaga
II-III Elosu
II-III Entrena, La Rioja
II-III Funes, Navarra
II-III Haro
II-III Jungitu
II-III Labastida
II-III La Charca, Miranda de Ebro
II-III La Puebla de Arganzón
II-III Legutio
II-III Matauko
II-III Matillas, Miranda de Ebro
II-III Murgia
II-III Nájera
II-III Pangua, Treviño
II-III Quel, La Rioja
II-III Treviño
II-III Urrunaga
II-III Viana, Navarra
II-III Yurre
II Alberite
II Ameyugo
II Aretxabaleta, Gipuzkoa
II Arnedo
II Arroiabe
II Artomaña
II Azkoitia
II Bilbao
II Briobes
II Briviesca
II Castañares de Rioja
II Cenicero
II Elciego
II Escoriaza
II Foronda
II Fuenmayor
II Gimileo
II Huércanos
II Lanciego
II Lapuebla de Labarca
II Logroño
II Markinez, Bernedo
II Medrano
II Miranda de Ebro
II Moreda de Álava
II Navarrete
II Oion
II Zeanuri
II San Asensio
II Santo Domingo de la Calzada
II Leioa
II Ugarana
II Uruñuela
II Villabuena de Álava
II Yécora