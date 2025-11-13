Álava pone a prueba su sistema de emergencias El Gobierno vasco ha utilizado el sistema Es-Alert en el territorio histórico para que esté listo en caso de emergencias o catástrofes. El aviso ha llegado a los móviles a las 11.57 horas

Jon Casanova Vitoria Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:07 | Actualizado 13:17h.

El estridente pitido que se ha escuchado este jueves a mediodía en toda Álava ha sobresaltado a más de uno. A las 11.57 horas –estaba previsto para el mediodía– los teléfonos móviles conectados a una antena del territorio histórico han recibido un mensaje de emergencia. No había motivo de alarma. Se trataba de un simulacro organizado por el Gobierno vasco para comprobar la eficacia del sistema ES-Alert, el sistema de avisos masivos a la población en caso de grandes emergencias o catástrofes.

El mensaje, acompañado del característico sonido de alerta que ha durado unos segundos, incluía una aclaración tranquilizadora informando de que se trataba de una prueba y no de una situación real. Quienes han recibido la notificación han tenido que pulsar la opción de 'Aceptar' para eliminarla de la pantalla. Este tipo de ejercicios tienen como objetivo «conocer de primera mano el grado de efectividad de este sistema de avisos a fin de mejorar su difusión en el caso de que se tratara de una verdadera situación de gran emergencia», ha afirmado el Gobierno vasco.

Esta ha sido la primera vez que la prueba se realiza en un territorio completo, después de los simulacros efectuados en Balmaseda en octubre y anteriormente en los barrios bilbaínos de Txurdinaga y Andramaria de Begoña en 2022. En esta ocasión, la activación del sistema ha partido desde el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi 112 SOS Deiak, que ha utilizado dos paneles de control proporcionados por la herramienta ES-Alert. El primero ha sido empleado para escribir el mensaje de alerta, determinar la duración del mismo y seleccionar la zona de recepción. Mientras que el segundo ha servido para aprobar o validar las tres variables (el mensaje, duración y zona escogida).

Los dispositivos apagados o sin conexión a redes 4G o 5G no han podido recibir el mensaje. En cambio, en zonas limítrofes de Burgos, como Treviño o Miranda de Ebro, algunos usuarios también han podido recibir el aviso. De la misma manera, los dispositivos que tuvieran activada la recepción de 'Pre-Alertas de Protección Civil' tampoco han recibido el mensaje. Es decir, personas sin acceso a smartphones –en muchos casos personas de avanzada edad– no les ha saltado el mensaje de alerta.

El sistema ES-Alert ya se ha utilizado en al menos 74 ocasiones reales en nueve comunidades autónomas. El caso más conocido fue la DANA que el 29 de octubre de 2024 arrasó Valencia, dejando 229 víctimas mortales. En aquella ocasión, la alerta llegó tarde, lo que reforzó la importancia de realizar pruebas preventivas como la de hoy en Álava.

El Gobierno vasco ha querido resaltar «la colaboración desinteresada prestada tanto por el conjunto de ayuntamientos alaveses y de las diferentes asociaciones y agrupaciones de protección civil, las cuales han realizado un importante trabajo a pie de calle enfocado a informar y a comprobar que el mensaje se ha difundido de forma eficaz entre la población»