La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 22 de octubre

El dinero que se embolsa el Athletic por ganar al Qarabag

El equipo rojiblanco logra sus tres primeros puntos en la Champions

B. Vergara

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:43

El Athletic no solo ha ganado tres puntos al imponerse al Qarabag en San Mamés. Con esta victoria, el equipo rojiblanco se embolsa 2,1 millones de euros, el importe estipulado por la UEFA en la fase de grupos del campeonato.

Una victoria contra el cuadro de Azerbayán que da moral al Athletic, que había cosechado dos derrotas consecutivas en su debut en Champions once años después. Un triunfo muy trabajado, ya que en el primer minuto del partido el Qarabag se adelantó en el marcador.

El Athletic disfrutaba de ocasiones, pero no culminaban en gol. Finalmente, dos goles de Guruzeta y uno de Robert Navarro han dado la victoria a los rojiblancos.

La Champions mueve cifras espectaculares. Para los equipos que superen la fase de grupos, empezará la fase de eliminatorias. El pase a octavos de final otorga 11 millones de euros. A cuartos: 12,5 millones. A semifinales: 15 millones. El ganador se lleva 25 millones y el subcampeón 18,5 millones.

