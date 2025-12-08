Un fuerte terremoto sacude el norte de Japón y provoca una alerta de tsunami

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El seísmo se ha producido en la prefectura de Aomori, en la isla de Honshu, y, según la información preliminar, ha tenido una fuerza de 7,6 en la escala de Richter

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Lunes, 8 de diciembre 2025, 16:17

La tierra ha vuelto a sacudir Japón. Lo ha hecho a las 23:15 horas -15:15 hora de la España peninsular- en la prefectura ... de Aomori, al norte de la isla de Honshu, la mayor del archipiélago. Según la información preliminar, el seísmo ha tenido una fuerza de 7,2 en la escala de Richter, aunque posteriormente se ha aumentado la intensidad hasta un 7,6, y se ha producido a una profundidad de 53 kilómetros.

