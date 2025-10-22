El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ignacio Pérez

¿Por qué parte del público de San Mamés encendió las linternas de sus móviles durante el partido?

B. V.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:09

Comenta

El partido de Champions entre el Athletic y el Qarabag ha dejado un instante que ha sorprendido a muchos. Al borde del descanso, parte del público de San Mamés ha cogido su móvil, ha encendido sus respectivas linternas y han mostrado el haz de luz hacia el campo.

En un momento dado, numerosas luces blancas se podían ver entre las gradas rojiblancas. Se desconoce el motivo de esta acción por parte del público de San Mamés.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gorbea dice adiós a Xabi, el presidente del club de montaña de Areatza fallecido a los 43 años
  2. 2 Turrón y jamón caducados en las cestas de Navidad de Getxo
  3. 3

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ya revela el origen de sus detenidos
  4. 4 Una tortilla insuperable, ¡de otra galaxia!
  5. 5 Intentan frenar la difusión de fotos de las presuntas acosadoras de la niña que se suicidó en Sevilla
  6. 6

    El Gobierno vasco detecta dos fraudes al día por el mal uso de las VPO en Bizkaia
  7. 7

    Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
  8. 8

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  9. 9

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein
  10. 10 Los asesinatos de la niña Alicia y el joven Ander: ¿con cuánta cárcel se castiga tanta crueldad?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Por qué parte del público de San Mamés encendió las linternas de sus móviles durante el partido?

¿Por qué parte del público de San Mamés encendió las linternas de sus móviles durante el partido?