¿Por qué parte del público de San Mamés encendió las linternas de sus móviles durante el partido?

B. V. Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:09 Comenta Compartir

El partido de Champions entre el Athletic y el Qarabag ha dejado un instante que ha sorprendido a muchos. Al borde del descanso, parte del público de San Mamés ha cogido su móvil, ha encendido sus respectivas linternas y han mostrado el haz de luz hacia el campo.

En un momento dado, numerosas luces blancas se podían ver entre las gradas rojiblancas. Se desconoce el motivo de esta acción por parte del público de San Mamés.