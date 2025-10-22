El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 22 de octubre
Guruzeta, protagonista del encuentro con sus dos goles. EFE

Los goles devuelven la felicidad a San Mamés

Gorka Guruzeta se reivindica con su doblete mientras Berenguer y Navarro dan valor a los jugadores del banquillo

Igor Barcia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 22:13

Comenta

Cuando Gorka Guruzeta anotó el 3-1 en el minuto 88, San Mamés estalló en una mezcla de felicidad y alivio colectivo. Por fin se ... terminaba la angustia en un partido que, de haber discurrido de forma coherente, apuntaba a goleada contundente del Athletic, pero que minutos antes estuvo a centímetros del empate a dos si no llega a aparecer un providencial Yuri bajo palos. Hubiera sido ya una broma demasiado pesada para un equipo, el de Ernesto Valverde, que remató de todas las formas y en todas las situaciones posibles y que necesitó más de una veintena de lanzamientos antes de anotar el 2-1 en el minuto 70 y el de la absoluta tranquilidad y felicidad en el 88. El Athletic encontró los goles perdidos, sí, anotó tres después de haber marcado cuatro en los últimos ocho partidos, pero lo de este miércoles fue una agonía en forma de oportunidades desperdiciadas de forma consecutiva en una primera parte que fue increíble que terminara con empate a uno. Y gracias, porque hubo que esperar hasta el minuto 40 para que Guruzeta lograra el empate.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Turrón y jamón caducados en las cestas de Navidad de Getxo
  2. 2

    Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
  3. 3

    El Gorbea dice adiós a Xabi, el presidente del club de montaña de Areatza fallecido a los 43 años
  4. 4

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ya revela el origen de sus detenidos
  5. 5 ¿Por qué parte del público de San Mamés encendió las linternas de sus móviles durante el partido?
  6. 6

    El Gobierno vasco detecta dos fraudes al día por el mal uso de las VPO en Bizkaia
  7. 7 Las 15 confesiones de Isabel Preysler que sorprenden en su autobiografía
  8. 8 Una tortilla insuperable, ¡de otra galaxia!
  9. 9 El dinero que se embolsa el Athletic por ganar al Qarabag
  10. 10 Intentan frenar la difusión de fotos de las presuntas acosadoras de la niña que se suicidó en Sevilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los goles devuelven la felicidad a San Mamés

Los goles devuelven la felicidad a San Mamés