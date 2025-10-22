El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Iñaki se va lesionado: baja ante el Getafe y duda para el derbi ante el Real

El delantero abandona el campo con unas molestias musculares en el aductor derecho

Javier Ortiz de Lazcano

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:39

El arranque de la noche europea del Athletic ante el Qarabag fue de sobresalto en sobresalto. Arrancó con el gol a los 48 segundos de ... Leandro Andrade y prosiguió con la lesión de Iñaki Williams, quien pidió el cambio.

elcorreo Iñaki se va lesionado: baja ante el Getafe y duda para el derbi ante el Real

