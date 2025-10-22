Iñaki se va lesionado: baja ante el Getafe y duda para el derbi ante el Real
El delantero abandona el campo con unas molestias musculares en el aductor derecho
Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:39
El arranque de la noche europea del Athletic ante el Qarabag fue de sobresalto en sobresalto. Arrancó con el gol a los 48 segundos de ... Leandro Andrade y prosiguió con la lesión de Iñaki Williams, quien pidió el cambio.
😥 𝗣𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝗮𝘀 𝗺𝘂𝘀𝗰𝘂𝗹𝗮𝗿𝗲𝘀 para 𝗜𝗻̃𝗮𝗸𝗶 𝗪𝗶𝗹𝗹𝗶𝗮𝗺𝘀 que se marcha lesionado.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/8EoOTSY415— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 22, 2025
El internacional con Ghana se lesionó en una carrera. Abandonó el campo tocándose la ingle derecha. A la espera de pruebas médicas, parece tratarse de una lesión en un aductor. Hay que dar por hecho que se perderá el duelo ante el Getafe del sábado (18.30 horas) y que es duda para el derbi de Anoeta de dentro de dos jornadas.
Se trata de la segunda lesión esta campaña para el capitán. En el partido contra el Mallorca sufrió una sobrecarga muscular en el tensor de la fascia lata de su pierna izquierda, lo que lo dejó fuera de la concentración de la selección de Ghana y provocó que Ernesto Valverde le protegiera al darle sólo la segunda parte del partido ante el Elche de la última jornada.
La salida de Williams en el minuto 36 no generó cambios en el esquema táctico del Athletic. Valverde optó por dar entrada a Berenguer y colocar al navarro en la banda derecha.
