El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 22 de octubre
Robert Navarro ejecuta el golpeo que supuso el segundo del Athletic ante el Qarabag Ignacio Pérez

El Athletic respira con una victoria obligada

3-1 ·

Los rojiblancos siguen vivos en la Champions tras llevarse un partido loco en el que remontaron con dos goles de Guruzeta y otro de Navarro a un Qarabag que se adelantó a los 48 segundos

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Bilbao

Miércoles, 22 de octubre 2025, 22:26

Comenta

La victoria era obligada para seguir con vida en la Champions y el Athletic la consiguió remontando uno de los partidos más disparatados que se ... recuerdan en San Mamés. El disparate lo provocó un Qarabag que se adelantó en el primer minuto y, a partir de ahí, poco a poco comenzó a descubrirse como un equipo desastroso en defensa, una especie de escuadrón suicida que, si no se llevó una goleada de escándalo, fue porque el equipo de Valverde también linda con el desastre a la hora de aprovechar sus ocasiones. Las tuvo de todos los colores, hasta una docena bien claras, pero lo cierto es que no respiró tranquilo hasta que, en el minuto 88, justo después de que Berchiche salvara bajo palos lo que hubiera sido el 2-2, Guruzeta firmó el 3-1 definitivo con una volea soberbia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Turrón y jamón caducados en las cestas de Navidad de Getxo
  2. 2

    Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
  3. 3

    El Gorbea dice adiós a Xabi, el presidente del club de montaña de Areatza fallecido a los 43 años
  4. 4

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ya revela el origen de sus detenidos
  5. 5 ¿Por qué parte del público de San Mamés encendió las linternas de sus móviles durante el partido?
  6. 6

    El Gobierno vasco detecta dos fraudes al día por el mal uso de las VPO en Bizkaia
  7. 7 Las 15 confesiones de Isabel Preysler que sorprenden en su autobiografía
  8. 8 Una tortilla insuperable, ¡de otra galaxia!
  9. 9 El dinero que se embolsa el Athletic por ganar al Qarabag
  10. 10 Intentan frenar la difusión de fotos de las presuntas acosadoras de la niña que se suicidó en Sevilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Athletic respira con una victoria obligada

El Athletic respira con una victoria obligada