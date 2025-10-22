San Mamés de otra lección de compromiso: casi tanto público como ante el Arsenal

Por fin una fiesta completa en San Mamés. El estadio se vistió de gala, como es habitual en él. La atmósfera en las gradas reflejó ... la importancia que se daba al duelo. Debía ser el del primer triunfo rojiblanco en la competición. Y lo fue en una nueva lección de compromiso de la hinchada rojiblanca. A pesar de la mala hora del partido y de la decepcionante actuación del equipo en la Champions League, San Mamés volvió a demostrar su fidelidad. El estadio acogió a 50.741 espectadores, apenas 318 menos que en el enfrentamiento anterior ante el Arsenal, un equipo con cartel mundial y que todo el mundo quería ver. Es evidente que esta afición no abandona a su equipo ni en los momentos más complicados. De hecho, la de este miércoles supone el segundo duelo con más espectadores de la campaña.

La jornada previa destacó por su ambiente festivo y la integración de aficionados de ambos equipos. Cuatrocientos azeríes acompañaron a su equipo. La mayoría de ellos eran inmigrantes de España y Francia. Desde Bakú el Qarabag vino con muy poca compañía. De hecho, la zona de la tribuna principal reservada para los invitados VIP del rival tenía la mayoría de sus asientos vacíos.

«En España vivimos alrededor de quinientas personas de Azerbaiyán. En Francia son muchas más. La mayoría de los que venimos a animarle procedemos de esos dos sitios», explicó fuera de San Mamés Viriman, un joven taxista azerí que vive en Madrid desde hace ocho años. »La gente en Bilbao ha sido muy amable con nosotros. Nos han tratado muy bien, con mucho respeto«, se felicitó.

La gran mayoría de hinchas caucásicos se colocaron en el `quesito' para visitantes. El presidente del Qarabag se acercó antes del partido a saludarles y agradecerles su presencia con golpes en su corazón. La visita a San Mamés ha sido un momento de alto valor emocional para los azeríes.

Actos simbólicos

Hay actos simbólicos, como la ofrenda al busto de Pichichi, que van mucho más allá de cumplir con el protocolo. Así se muestra el respeto de los visitantes hacia la historia del Athletic y de su célebre goleador. El Qarabag, refundado hace 38 años, es el último club que ha cumplido con la tradición de depositar un ramo de flores ante el busto de Pichichi.

Lo portó su capitán, el francés Abdellah Zoubir, acompañado por el jugador rojiblanco que portaba el brazalete, Iñaki Williams. Es el segundo club que cumple con la tradición esta campaña. Antes que los de Azerbaoyán lo hizo el Arsenal. PSG y Sporting Portugal, próximos rivales en Champions, no depositarán el ramo de flores porque ya han jugado en San Mamés.

Los arezíes animaban y sorprendieron cuando celebraron su gol mostrando las pantallas de sus móviles, lo que dejó una imagen muy potente. A la Grada de Animación le gustó porque les imitó cuando Guruzeta empató. El tiempo dirá si los hinchas del Qarabag, además de una buena imagen dejan en San Mamés una nueva forma de celebrar los tantos.

La fiesta acabó por todo lo alto, con los jugadores cantando el Txoria txori con los hinchas y Guruzeta obligado a adelantarse para mostrar a la grada su trofeo al MVP del duelo.

«No achaco la derrota a la presión de las gradas, aunque es evidente que allí no tenemos esa presión porque los campos son más pequeños y con menos gente. Ellos están más acostumbrados a jugar con este ambiente», destacó el entrenador del Qarabag, Gurban Gurbanov.