El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 22 de octubre

San Mamés de otra lección de compromiso: casi tanto público como ante el Arsenal

Pese a mala hora, el nulo cartel del rival y la decepcionante Champìons, el estadio citó a 50.741 espectadores, apenas 300 menos que ante los ingleses

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:26

Comenta

Por fin una fiesta completa en San Mamés. El estadio se vistió de gala, como es habitual en él. La atmósfera en las gradas reflejó ... la importancia que se daba al duelo. Debía ser el del primer triunfo rojiblanco en la competición. Y lo fue en una nueva lección de compromiso de la hinchada rojiblanca. A pesar de la mala hora del partido y de la decepcionante actuación del equipo en la Champions League, San Mamés volvió a demostrar su fidelidad. El estadio acogió a 50.741 espectadores, apenas 318 menos que en el enfrentamiento anterior ante el Arsenal, un equipo con cartel mundial y que todo el mundo quería ver. Es evidente que esta afición no abandona a su equipo ni en los momentos más complicados. De hecho, la de este miércoles supone el segundo duelo con más espectadores de la campaña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gorbea dice adiós a Xabi, el presidente del club de montaña de Areatza fallecido a los 43 años
  2. 2 Turrón y jamón caducados en las cestas de Navidad de Getxo
  3. 3

    Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
  4. 4

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ya revela el origen de sus detenidos
  5. 5

    El Gobierno vasco detecta dos fraudes al día por el mal uso de las VPO en Bizkaia
  6. 6 Una tortilla insuperable, ¡de otra galaxia!
  7. 7 Intentan frenar la difusión de fotos de las presuntas acosadoras de la niña que se suicidó en Sevilla
  8. 8

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  9. 9 Las 15 confesiones de Isabel Preysler que sorprenden en su autobiografía
  10. 10 Los asesinatos de la niña Alicia y el joven Ander: ¿con cuánta cárcel se castiga tanta crueldad?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo San Mamés de otra lección de compromiso: casi tanto público como ante el Arsenal

San Mamés de otra lección de compromiso: casi tanto público como ante el Arsenal