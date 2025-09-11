La FIFA permite la inscripción de Laporte en el Athletic

Aymeric Laporte (Agen, Francia, 31 años) ha cumplido su sueño. Ocho años y medio después de irse, vuelve al Athletic. El jefe de la Cámara ... de Disputas de la organización, el abogado neerlandés Fracs de Weger, acaba de dictaminar que el central internacional debe ser inscrito como jugador del club de San Mamés, según ha comunicado el Athletic.

La resolución de la FIFA autoriza a la Federación Española a solicitar a la saudí el Certificado de Transferencia Internacional. En traspasos entre distintos países, son las federaciones nacionales implicadas las que validan la documentación facilitada. Es un proceso rápido y que apenas tarda. La Española pide el CTI y desde Riad se da el ok. A partir de ahí, el Athletic podrá inscribir al jugador en la Liga para competiciones nacionales.

¿Y la Champions, cuya fecha de inscripción concluyó el pasado 2 de septiembre? Pese a que la FIFA da el ok a su inscripción, ni el Athletic ni el jugador saben si podrá tomar parte en la liguilla del torneo que arranca el miércoles en San Mamés. Se entiende que la UEFA hará una salvedad por venir de una instancia superior y porque el recurso se presentó antes del plazo de cierre de inscripciones en la máxima competición continental, pero hay que esperar al ok del gobierno del fútbol europeo.

Este escenario supone un enorme alivió para Ernesto Valverde. El entrenador tenía claro que para un curso de tanta exigencia como el actual -con cuatro competiciones, entre ellas la Champions-, Laporte era el central que elevaba el nivel competitivo del eje de la defensa rojiblanca. Con Yeray sancionado por dopaje y Egiluz de baja lo que resta de campaña, Valverde vuelve a contar con tres centrales de primera plantilla, Vivián, Parades y Vivián.

Y ahora, al llegar a ti, recuerdo qué es una casa. ️#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/FUZPhbfTR6 — Athletic Club (@AthleticClub) September 11, 2025

El club rojiblanco y el central han tenido que pelear para lograr su objetivo después de verse sacudidos por una enorme tormenta cuando la FIFA se negó a inscribir al jugador porque el Al-Nassr facilitó fuera de plazo (las 23.59.59 horas del lunes 1 de septiembre) la documentación del traspaso del central al club rojiblanco.

La directiva de Jon Uriarte había pactado pagar 10 millones y tiene firmado un contrato con el central internacional por tres años a cambio de algo más de 4,5 millones netos por campaña. Estos acuerdos quedaron en barbecho con la negativa de la FIFA, pero vuelven a estar en vigor.

El Athletic y el jugador no se quedaron cruzados de brazos ante la crítica situación. Con el futbolista a la espera en Bilbao, elevaron un recurso ante el jefe de la Cámara de Disputas de la organización. Es un órgano que se dedica a resolver situaciones como las derivadas de contratos y los salarios de los jugadores.

El Athletic puede sacar pecho. Ha logrado que la FIFA rectifique, algo muy poco habitual. Las fuentes consultadas destacan que el trabajo de los servicios jurídicos del club ha sido muy potente

Este mediador ha constatado que por parte del Athletic y del jugador toda la documentación fue entregada a tiempo, tal y como avalaron LaLiga y la Federación Española. El central ha contado también con el apoyo del sindicato de jugadores españoles, la AFE.

El argumento rojiblanco y que ha sido dado por bien es que las tres partes estaban de acuerdo en la operación y que un error de una de ellas al entregar la documentación generó el problema.

'Excepción de validación'

Ibaigane ha mantenido que no tiene sentido hacer pagar al comprador y al jugador las consecuencias de un fallo que no es suyo. Por eso pidió la denominada 'excepción de validación', que recoge que una ficha es admitida si se entiende que ha sido rechazada por un despiste de la otra parte.

Los saudíes subieron después de las 23.59.59 del 1 de septiembre, cuando se cerró el mercado en España, la documentación en el Sistema de Correlación de Transferencias (TSM, por sus siglas en inglés).

Se trata de una plataforma 'online' para certificar los traspasos internacionales. Cuando se hace una operación, el vendedor y el comprador suben los datos (rescisión del contrato, el que ha firmado con su nuevo club y el acuerdo de traspaso entre las dos entidades). Si ambas versiones coinciden, se da el ok.

La primera negativa de la FIFA provocó que el contrato del jugador con el Al-Nassr siguiera vigente. Como los saudíes no metieron en hora su documentación para llevar a cabo la operación, ninguno de los acuerdos anteriores entre las partes era válido.

El contrato de un jugador se extingue cuando se ejecuta el transfer y sus derechos pasan a otro club. Como eso no sucedió en un primer momento, el central tenía un año más de contrato con los saudíes a cambio de 25 millones.

Laporte tendría que haber regresado a Riad en caso de una respuesta negativa de la FIFA. De hecho, tal y como desveló este periódico, fue inscrito por su club en la lista de jugadores de la Champions asiática, aunque no en la Liga y la Copa nacionales, en donde hay limitación de extranjeros (ocho, y con Laporte había nueve en el Al-Nassr).