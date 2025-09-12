El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un acertante de la Primitiva en Llodio gana más de medio millón de euros
Un final feliz contra todo pronóstico

Ver 7 fotos
EC

Un final feliz contra todo pronóstico

Éramos muchos los que ya nos habíamos resignado a no ver a Laporte hasta Navidad

Juan Carlos Latxaga

Juan Carlos Latxaga

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:04

No se sabe si han sido los buenos oficios diplomáticos del Athletic, que habrán tenido que estar a la altura de los vaticanos, el trabajo ... extraordinario de su servicio jurídico, o que al encargado de administrar justicia, el abogado neerlandés Frans De Weger, le ha caído encima todo el peso del sentido común. Pero lo que importa ahora mismo es que, contra todo pronóstico, el 'caso Laporte' se cierra de la mejor manera posible para el Athletic y para el jugador. Teniendo en cuenta la poca afición que tiene la FIFA a dar su brazo a torcer, podríamos dejarnos llevar por el entusiasmo y proclamar que el club rojiblanco acaba de cincelar en mármol ese eslogan apócrifo con el que tanto se le identifica: «Caso único en la historia del fútbol mundial».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    No hay café para todos en la Plaza Nueva
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  3. 3

    La FIFA permite la inscripción de Laporte en el Athletic
  4. 4

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud
  5. 5

    «Voy a necesitar meses de terapia para estabilizarme, porque esto es una locura»
  6. 6 Laporte se despide del Al-Nassr: «Estoy agradecido por esta experiencia»
  7. 7

    Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia
  8. 8

    Los vecinos dan la primera batalla en la guerra de las terrazas de Bilbao
  9. 9

    Tres heridos por fuerte inhalación de humo en el incendio de un pabellón okupado de Sestao: «Es un sinvivir»
  10. 10

    Netanyahu acusa a Sánchez de «amenaza genocida» por decir que España carece de armas nucleares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un final feliz contra todo pronóstico