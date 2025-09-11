Laporte se despide del Al-Nassr: «Estoy agradecido por esta experiencia» El central internacional regresa al Athletic después de que la FIFA diera luz verde a su inscripción

Bruno Vergara y Aitor Echevarría Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:06 | Actualizado 18:46h. Comenta Compartir

Aymeric Laporte ha puesto punto final a su etapa en el Al Nassr. Después de que el Athletic publicara un comunicado anunciando que la FIFA daba luz verde al equipo rojiblanco para la inscripción de Laporte, el central internacional ha publicado un comunicado en X e Instagram despidiéndose del Al-Nassr, con un mensaje, en el que agradeció la experiencia vivida y mostró su orgullo por haber formado parte del equipo saudí.

«Mi tiempo en este gran club ha llegado a su fin. Estoy agradecido por esta experiencia, llena de recuerdos y crecimiento, y orgulloso de haber sido parte de la ascensión de la Liga saudí en el escenario mundial. Ha sido un honor compartir el terreno de juego con tantos mejores jugadores. Le deseo al club nada más que éxito para el futuro», escribió en su perfil oficial de X. También se despidió del club via Instagram, donde publicó una serie de foto que recorren sus dos temporadas en Arabia.

Minutos después, el defensa retuiteó la publicación del Athletic en la que se informaba de los trámites de su regreso a Bilbao, a través de un video en el que se mostraban puertas cerradas con un último plano de la puerta principal de Ibaigane abriendose, simbolizando el regreso del francés a la capital vizcaína, en un gesto que pilló desprevenida a la afición rojiblanca y que por el momento ha generado miles de interacciones en redes.

El Nassr por su parte también ha realizado una publicación en Instagram anuncuiando la despedida de Laporte, en un mensaje que ha tenido una buena recepción por parte de los seguidores del club, los cuales lamentan la marcha del jugador: «Le deseamos la mejor de las suertes».

Con este mensaje, Laporte pone fin a una etapa en la que ha compartido vestuario con estrellas internacionales de la talla de Cristiano Ronaldo o Sadio Mané, para volver a la que fuera su casa hasta hace siete años, cuando dejó Bilbao para convertirse en jugador del Manchester City.