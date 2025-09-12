El Athletic busca aclarar si puede jugar también la Champions

Aymeric Laporte jugará la Liga, la Copa y la Supercopa con el Athletic ¿Y la Champions, cuya fecha de inscripción concluyó el pasado 2 de ... septiembre? Pese a que la FIFA da el OK a su inscripción, ni el Athletic ni el jugador saben si podrá tomar parte en la liguilla del torneo que arranca el martes en San Mamés.

Ese es un asunto que el club rojiblanco deberá aclarar en las próximas horas con los responsables del torneo continental.

Se entiende que la UEFA hará una salvedad porque la autorización al 'transfer' viene de una instancia superior como la FIFA y porque el recurso se presentó antes del plazo de cierre de inscripciones en la máxima competición continental, pero hay que esperar al ok del gobierno del fútbol europeo.

La realidad es que Laporte no está inscrito en la lista UEFA que el club rojiblanco entregó antes de que el plazo se cerrara el pasado 2 de septiembre a las 24.00 horas.

Pese a ello, el argumento legal del club es potente. No estaba en ese listado porque la FIFA prohibió el día antes su inscripción y que ahora se ha dado el visto bueno a la misma.

En caso de que no pueda ser inscrito ahora en el torneo, tendría que esperar a que se abra la nueva ventana del mercado en enero. Sólo podría jugar en ese caso desde la primera eliminatoria posterior a la liguilla que arranca el miércoles.