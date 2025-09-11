Laporte vuelve a ser un león: «Hoy es un grandísimo día para mí, estar aquí es todo lo que deseaba»

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:41 | Actualizado 21:40h.

Aymeric Laporte ya se viste con la camiseta del Athletic. El equipo ha publicado un vídeo en el que aparece con la elástica rojiblanca. El jugador abre unas puertas, coge un peluche de león vestido del Athletic y acto seguido se puede ver al central internacional posando ya con la equipación y el dorsal 14 a la espalda. «Etxean berriz» (En casa de nuevo), dice.

En un breve vídeo, el jugador ha manifestado estar «muy contento» y ha asegurado que es «un grandísimo día» para él. Asimismo, ha afirmado que afronta la temporada «muy ilusionante» con «muchos partidos por delante». Además, ha mostrado las ganas que tiene de «poder pisar San Mamés» y «ayudar al equipo». «Es todo lo que deseaba», añade. «Así que nada, al ruedo ahora y que todo vaya muy bien. Un fuerte abrazo y muchas gracias por el apoyo».

Laporte no ha tardado mucho en cambiar su foto de perfil en redes sociales. El jugador ha elegido una imagen en la que el futbolista posa con la camiseta del Athletic besando el escudo.

Este jueves ha sido frenético en las redes sociales del Athletic. A media tarde ha publicado un vídeo dejando entrever la llegada del jugador. Lo han hecho con unas imágenes en las que se sucedían varias puertas. Hasta que finalmente se mostraba la de Ibaigane. «Casas hay muchas, familia solo una», se leía al final. Minutos después emitieron un comunicado en el que explicaban que la FIFA daba luz verde para fichar a Laporte.

Horas después, sobre las 20.30 horas ha llegado lo que los aficionados rojiblancos esperaban: ver a Laporte con la camiseta del Athletic. El club ha publicado varias fotos del jugador besando el escudo, una imagen típica cuando se hacen las presentaciones ante los medios.