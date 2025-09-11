«Casas hay muchas, familia solo una»: el vídeo de 'las puertas' del Athletic para dar la bienvenida al central

Unos minutos antes de que el Athletic emitiera un comunicado en el que explicaba que la FIFA le daba luz verde para fichar a Aymeric Laporte, el club rojiblanco había publicado un curioso vídeo en el que daba la bienbenida al central internacional. No lo han expresado literalmente, sino que han jugado con varias imágenes de varias puertas y un mensaje que dejaba entrever la llegada del futbolista. «Casas hay muchas, familia solo una».

Y ahora, al llegar a ti, recuerdo qué es una casa. ️#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/FUZPhbfTR6 — Athletic Club (@AthleticClub) September 11, 2025

Además, a medida de que se mosTraban las imágenes de puertas, se podía leer el siguiente texto: «Al llegar a ti, recuerdo qué es una casa: alguien que sabe desde dónde has llegado hasta aquí. Desde donde has llegado». Tras varias puertas, finalmente se abre la de Ibaigane y se ve en el hall del edificio la bandera del Athletic.

En el vídeo también han querido jugar con el apellido de Laporte. Puerta en francés se dice porte. Así que, con la sucesión de puertas en las imágenes, daban a entender que se referían al central internacional.

Son muchos los internautas que han visto el vídeo y que esperaban a Laporte tras la última puerta en Ibaigane. Sin embargo, no ha sido así. No obstante, el mensaje al final del vídeo lo dejaba claro. «Pensaba que se iba a abrir la puerta y iba a aparecer», escribía un aficionado rojiblanco en redes sociales.