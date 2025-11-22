El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Aleñá y Carlos Vicente, ante el Celta.
Alavés 0-1 Celta

Un sudoku sin resolver que desordena al Alaves

Coudet devuelve a Carlos Vicente al once para retirarlo a la hora de juego y colocar a Pablo Ibáñez en la banda derecha en una permuta desconcertante

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

Eduardo Coudet sigue sin resolver la ecuación de las bandas del Deportivo Alavés. «Si juega Calebe es más asociativo y Carlos Vicente más profundo. ... Lo mismo con Aleñá y Abde», explicó el jueves el entrenador al mostrar las cartas que tiene en los costados. En la victoria sobre el Espanyol (2-1) y en la derrota en Girona (1-0), el Chacho apostó de inicio por el perfil 'combinativo' del brasileño –derecha– y del catalán –izquierda–. La fórmula saltó por los aires en el descanso en Montilivi, cuanto modificó las alas al dar entrada a Carlos Vicente y Abde. Frente al Celta, las molestias que dejaron fuera a Calebe hicieron que el aragonés regresara al once después de dos suplencias seguidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  2. 2

    Los okupas del piso turístico de Lekeitio abandonan la casa y la dejan destrozada
  3. 3 Los padres de la niña fallecida dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  4. 4

    Tres familias pierden su casa en Erandio desahuciados por una hipoteca «abusiva»
  5. 5

    El pueblo medieval que ilumina la Navidad
  6. 6

    Localizan sin vida el cuerpo del pastor desaparecido en Urbia
  7. 7

    Un hombre muere tras una fuga de gas en Gorliz
  8. 8 Anasagasti atiza a los líderes del PNV: admite no tener «muy buena relación» con Esteban y acusa a Pradales «de no conocer el partido»
  9. 9 Bizkaiko Tortilla Kopa, los cuatro mejores pintxos
  10. 10

    El Supremo anula la comisión de apertura de una hipoteca por falta de transparencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un sudoku sin resolver que desordena al Alaves

Un sudoku sin resolver que desordena al Alaves