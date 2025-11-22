Un sudoku sin resolver que desordena al Alaves

Eduardo Coudet sigue sin resolver la ecuación de las bandas del Deportivo Alavés. «Si juega Calebe es más asociativo y Carlos Vicente más profundo. ... Lo mismo con Aleñá y Abde», explicó el jueves el entrenador al mostrar las cartas que tiene en los costados. En la victoria sobre el Espanyol (2-1) y en la derrota en Girona (1-0), el Chacho apostó de inicio por el perfil 'combinativo' del brasileño –derecha– y del catalán –izquierda–. La fórmula saltó por los aires en el descanso en Montilivi, cuanto modificó las alas al dar entrada a Carlos Vicente y Abde. Frente al Celta, las molestias que dejaron fuera a Calebe hicieron que el aragonés regresara al once después de dos suplencias seguidas.

Sin embargo, la vuelta de Vicente y de la asimetría no dieron el resultado esperado. Ni el '7' rompió con su verticalidad por la derecha ni Aleñá dio fluidez al juego al irse al centro desde la izquierda y ceder el carril a las subidas de Yusi. La pareja de extremos más utilizada de inicio por Coudet esta campaña –siete veces– no mezcló bien. Ni Vicente desbordó ni Aleñá combinó, lo que obligó al argentino a modificar su plan a la hora de partido, justo después del gol celtiña. Una revolución en las bandas que desconcertó al Alavés con la entrada de Pablo Ibáñez por el aragonés en el costado derecho.

Encajar a Ibáñez

El navarro es un futbolista al que Coudet aspira a encajar en su puzle. «Lo viene haciendo muy bien, pero ocupa una posición bastante similar a la de Denis Suárez y tendríamos que cambiar de sistema o ver cómo nos adaptamos mejor», detalló en la previa el Chacho, que puso en valor el crecimiento del gallego, que ha sido titular en las últimas cuatro jornadas junto a Blanco. Un futbolista más de «manejo» que Ibáñez, más «enérgico». «Van a coincidir», avisó. Ante el Celta, el Chacho no quiso romper su doble pivote en la segunda parte. Por ello, colocó al navarro en la banda derecha por Vicente como ya hiciera en San Mamés y en Vallecas para aumentar la presión. «Tratamos de subir un poco más la línea. Carlos no estaba siendo tan decisivo con su velocidad y no estábamos recuperando alto», declaró.

7 Veces Han salido de inicio esta temporada Carlos Vicente en la banda derecha y Aleñá en la izquierda.

La entrada del ex de Osasuna en la derecha llegó al mismo tiempo que la de Abde por Aleñá en busca de «profundidad» en la izquierda. Otra revolución en las bandas que enredó al Alavés, que volcó el juego a una diestra en la que Ibáñez no tiene el desborde como principal virtud. Un embudo en el juego albiazul. A pesar de que Mariano, Boyé y Toni Martínez coincidieron en el campo, el Alaves sólo puso cuatro centros buenos desde las bandas. El sudoku sigue sin resolverse.