La entrada de Aidoo sobre Toni Martínez.

Toni Martínez recibe tres puntos en el tobillo tras una entrada de Aidoo: «Estoy bien»

El delantero murciano se fue cojeando en el tiempo añadido de la derrota ante el Celta

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:21

Comenta

Toni Martínez tuvo que marcharse tocado en el tiempo añadido de la derrota (0-1) del Alavés sobre el Celta. Guridi entró en el minuto 90 por el delantero murciano, que corrió cojeando al banquillo, donde fue atendido por los servicios médicos albiazules en el tobillo izquierdo con evidentes gestos de dolor.

Una lesión que se produjo minutos antes, cuando en un remate desde fuera del área recibió un golpe de Aidoo por el que le tuvieron que dar «tres puntos» como él mismo explicó. «Estoy bien. Ha sido una acción fortuita en el último tiro. Creo que estaba en fuera de juego, me ha pisado Aidoo y me han dado tres puntos», apuntó Martínez.

«Es una zona que no me molesta mucho, así que bien», afirmó el '11', que realizó un partido de enorme desgaste en la presión y en el desmarque y dispuso de las mejores ocasiones albiazules para marcar.

