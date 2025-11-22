Coudet y Toni Martínez cargan contra el árbitro por la jugada polémica: «En pretemporada nos dicen que las faltitas no se van a pitar»

El vestuario del Alavés coincide en que el rumbo del partido podría haber cambiado en el minuto 30. Y señalan directamente a la jugada que ... ha desatado las protestas del público y de los jugadores. El árbitro, Martínez Munuera, ha castigado como falta la pugna por un balón al espacio entre Toni Martínez y Marcos Alonso, después de que este último haya caído al suelo. Una decisión que ha cortado en seco la oportunidad para los albiazules de abrir el marcador. El delantero murciano encaraba sólo a Radu, con la opción de ceder el gol a Lucas Boyé.

En el área técnica, Eduardo Coudet se ha girado y ha reclamado la acción al cuarto árbitro. «Era un reclamo mío y de todo el estadio. Le pedía que se dejara terminar la jugada, después ya se podía revisar para castigarla o no. Era muy fina, pero me daba la sensación de que no era falta, Alonso se empieza a descordinar en la carrera», sostiene el técnico albiazul, quien exigió equidad a la hora de tratar a los equipos. «¿Cuánto se jugó de los cinco minutos de descuento? Cuando vamos ganando se juegan 14... Hay detalles que necesitamos que sean igual siempre».

Toni Martínez, que ha vivido la jugada en primera persona, también ha mostrado su punto de vista. «Cada pretemporada viene un árbitro y nos dice que se va a dejar jugar mucho, que no se van a pitar faltitas… y para mí no es falta. Lo que se dice luego hay que cumplirlo. No es que hayamos perdido por esa acción, pero creo que tenemos que dar todos un poquito más. », reprocha, aún con la oportunidad perdida en la cabeza. «Que deje jugar, luego ya está el VAR para pitarla. Estaba mano a mano con el portero, con Lucas Boyé solo...». En ese sentido, al igual que Coudet, también ha pedido igualdad. «La linier decía que era claro, el árbitro que igual no lo era... Había controversia».

A pie de campo, el delantero albiazul también ha criticado la actuación del colegiado. «El árbitro ha parado mil veces el partido, no sé cuánto tiempo habremos jugado. Eso rompe el ritmo del partido, no nos viene bien. Se lo hemos comunicado 500 veces, pero no nos ha hecho caso porque ha parado el partido 500 veces