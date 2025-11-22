El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alavés-Celta

Coudet y Toni Martínez cargan contra el árbitro por la jugada polémica: «En pretemporada nos dicen que las faltitas no se van a pitar»

El colegiado ha pitado falta en la pugna por un balón entre el delantero murciano y Marcos Alonso que dejaba al albiazul solo contra el portero

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:17

El vestuario del Alavés coincide en que el rumbo del partido podría haber cambiado en el minuto 30. Y señalan directamente a la jugada que ... ha desatado las protestas del público y de los jugadores. El árbitro, Martínez Munuera, ha castigado como falta la pugna por un balón al espacio entre Toni Martínez y Marcos Alonso, después de que este último haya caído al suelo. Una decisión que ha cortado en seco la oportunidad para los albiazules de abrir el marcador. El delantero murciano encaraba sólo a Radu, con la opción de ceder el gol a Lucas Boyé.

