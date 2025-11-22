La afición del Alavés opina sobre la propuesta de cierre de Mendizorroza durante un mes

Un día después de que la Comisión Antiviolencia hiciese pública su propuesta de cierre de Mendizorroza durante un mes por «el apoyo del club ... a aficionados radicales», EL CORREO ha pulsado este sábado en la previa del Alavés-Celta el botón de la opinión pública para recoger las reacciones de la afición a la polémica generada por la aparición de Iraultza en los murales que envuelven el recinto y el planteamiento de clausurar el estadio. Se forman dos corrientes, entre quienes piden «dejar la política fuera del fútbol» y quienes sostiene que «hay cosas peores». Pero coinciden a la hora de considerar «excesivo» el grado del castigo.

En la última década, el club ha hecho frente a una treintena de propuestas de sanción económica por los «murales, grafitis y pegatinas» que hacen referencia a Iraultza, desde 2022 incluido en un amplio listado de colectivos considerados «radicales y violentos». Sin embargo, la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha endurecido ahora su postura por el señalamiento directo al coordinador de la Ertzaintza en el último episodio. «Sobre ellas (las ilustraciones denunciadas) se colocaron unos folios de color rojo formando un aspa y unos carteles con la leyenda: 'Censurado por el coordinador de la Ertzaintza'».

Coudet ya ha desvelado su once y los seguidores se van poco a poco acercando a los accesos del estadio. Sin embargo, al ser preguntados por la noticia, muchos de ellos optan por no trasladar su opinión. Aunque basta con peinar la zona para comprobar que el apercibimiento de cierre está en boca de la afición. «Piden cerrar el campo» o «mira, han tapado el nombre de Iraultza» son alguno de los comentarios que reflejan que la hinchada sigue el desarrollo de los acontecimientos.

Para Alberto Lezameta la solución pasa por «dejar la política fuera del fútbol. Los murales están bien si representan al club, pero sin política». En la misma línea dirige su mensaje Fidel González. «Los grafitis me parece que están muy bien, están correctos y no se meten en nada político». Sin embargo, pide buscar una solución en el origen del conflicto de las propuestas de multa. «Estoy más a favor de sancionar a la grada del Polideportivo: se meten en temas políticos y aquí se viene a animar».

Cánticos en el campo

No obstante, la afición albiazul considera elevado el castigo de un mes de clausura al que se enfrenta el club. «Es una medida exagerada. Los murales llevan muchos años aquí, forman parte del Alavés y me parece perfecto que aparezca Iraultza», opina Olga Larra. «Iraultza ha tratado de minimizar la situación, pero no entiendo cómo Antiviolencia se puede meter con un mural, no me cabe en la cabeza que hoy en día estemos hablando de esto», considera Luis Ruiz de Eguilaz. «Hay otras cosas peores en los campos por violencia que este caso», añade David Hernández.

Tras conocer la petición de cierre del estadio, el club emitió un comunicado defendiendo que los murales son «una representación gráfica del legado centenario del Deportivo Alavés». «Una forma de honrar a las personas, colectivos e hitos que han contribuido a construir lo que hoy es nuestra entidad». Iraultza, por su parte, eliminó su 'firma' de los grafitis. Y al comienzo del partido, los primeros cánticos han ido dirigidos a promocionar la figura del grupo de hinchas.