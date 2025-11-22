El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La afición del Alavés opina sobre la propuesta de cierre de Mendizorroza durante un mes

La hinchada albiazul pide «dejar la política fuera del fútbol», pero considera «excesivo» el castigo planteado por la Comisión Antiviolencia

Jon Ander Goitia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 15:51

Comenta

Un día después de que la Comisión Antiviolencia hiciese pública su propuesta de cierre de Mendizorroza durante un mes por «el apoyo del club ... a aficionados radicales», EL CORREO ha pulsado este sábado en la previa del Alavés-Celta el botón de la opinión pública para recoger las reacciones de la afición a la polémica generada por la aparición de Iraultza en los murales que envuelven el recinto y el planteamiento de clausurar el estadio. Se forman dos corrientes, entre quienes piden «dejar la política fuera del fútbol» y quienes sostiene que «hay cosas peores». Pero coinciden a la hora de considerar «excesivo» el grado del castigo.

