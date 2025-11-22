El posible cierre de Mendizorroza deja al Alavés y a Iraultza en una situación límite

El posible cierre de Mendizorroza durante un mes provocó ayer una sacudida que llevó al Alavés y a Iraultza a una situación límite y les ... obligó a actuar. La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte planteó por primera vez la clausura de todo el estadio por «el apoyo del club a aficionados radicales», en relación a los «murales, grafitis y pegatinas del grupo ultra» que envuelven el recinto. El organismo, que hasta ahora había resuelto estas infracciones con multas económicas, optó por endurecer su postura. El motivo, el señalamiento directo al coordinador de la Ertzaintza en uno de los murales.

Esta nueva postura llevó al grupo de hinchas y al club a mover ficha. Los primeros borraron su firma de las ilustraciones, mientras que el club salió en defensa de los murales, ya sin referencias a Iraultza, por ser «una representación gráfica del legado centenario del Alavés». La entidad del Paseo de Cervantes avanzó que presentará alegaciones ante la propuesta de sanción, con el objetivo de anular el castigo o rebajar su grado. La decisión final recaerá sobre el departamento de Juegos y Espectáculos del Gobierno vasco.

Pese a que la Comisión Antiviolencia lleva años advirtiendo sobre la necesidad de eliminar los elementos que hacen referencia a Iraultza, incluido desde 2022 incluido en un amplio listado de colectivos considerados «radicales y violentos», no es habitual que ponga sobre la mesa una sanción de este tipo sin que se produzcan incidentes de gravedad durante la celebración de los partidos. Por ejemplo, el lanzamiento de mecheros o el encendido de bengalas. Se trata de una «medida excepcional», apuntan fuentes de la Comisión Antiviolencia a EL CORREO.

En la reunión celebrada este martes se analizó el «abundante material» aportando por la Ertzaintza. La Policía autónoma realizó un seguimiento sobre las medidas correctoras adoptadas por el club, y advirtió del señalamiento al coordinador de seguridad tras una nueva propuesta de multa por los murales. «Sobre ellos se colocaron unos folios de color rojo formando un aspa y unos carteles con la leyenda: 'Censurado por el coordinador de la Ertzaintza'».

Durante los tres últimos años, el club ha tratado de encontrar un complejo equilibrio entre evitar un enfrentamiento directo con una parte reconocible de su grada y una eventual sanción. Tampoco quería renunciar a los murales que, más allá de la huella de Iraultza, muestra rostros emblemáticos y momentos históricos clave en el recorrido del Alavés. Esta especie de encrucijada se ha traducido en que el club acumula desde hace una década una treintena de propuestas de sanción. En el último caso, el montante ascendió a 60.000 euros.

El club señaló en su comunicado de ayer el «firme compromiso con la preservación de su historia» y reafirmó su respaldo a «un entorno deportivo respetuoso y alejado de cualquier forma de violencia». En ese sentido, señaló que «los murales presentes en el exterior del estadio son una representación gráfica del legado centenario del Deportivo Alavés». «Una forma de honrar a las personas, colectivos e hitos que han contribuido a construir lo que hoy es nuestra entidad». Asimismo, remarcó que «su preservación es un deber colectivo y un valor esencial del deporte» para conocer «las figuras que, durante generaciones, han forjado una identidad y un sentimiento».

Ante las sanciones, amenazas y mentiras, en un acto de responsabilidad por no perjudicar al alavesismo, ayer borramos los murales denunciados por el Coordinador de Seguridad.



IRAULTZA 1921 volvera a lucir en Mendi, aunque alguno se empeñe nunca podrán borrar nuestra historia. pic.twitter.com/uwyrfKg9Nf — Iraultza 1921 (@Iraultza1921) November 21, 2025

El conjunto vitoriano, que ayer aún no había recibido la notificación de la propuesta de sanción, alegó en los últimos años que la eliminación de los murales no entra dentro de su competencia, al argumentar que Mendizorroza es de titularidad municipal, de manera que cualquier actuación que se deba realizar en el exterior del campo compete al Consistorio. En este sentido, remarcó que el Ayuntamiento dio su autorización para realizar los dibujos que se han convertido en el centro del debate.

Borrado de grafitis

La Comisión Antiviolencia ya avanzó que ese argumento no le resulta sólido. Y recuerda que mientras el club sea usufructuario del estadio, recae sobre él las actuaciones para cumplir la normativa estatal. La entidad albiazul renovó el año pasado el acuerdo con el Ayuntamiento hasta 2029.

Poco antes del posicionamiento del club, Iraultza anunció ayer a través de sus redes sociales que había eliminado todas las referencias del grupo de los murales que envuelven el estadio. Una «acto de responsabilidad», explicaron, con el que buscaban «no perjudicar al alavesismo». Acompañaron el mensaje con una imagen del antes y el después de un grafiti en el que eliminaron la letra 'i' que había sido objeto de sanción al entender que hace alusión a Iraultza.