Nahuel Tenaglia, MVP albiazul del Alavés-Celta. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores alavesistas
Sábado, 22 de noviembre 2025, 16:58
Sivera
Portero
Valoración del redactor
El portero alicantino cometió el penalti sobre Aspas que certificó posteriormente la derrota del Alavés. Antes no tuvo mucho trabajo ni intervenciones más allá de una mano abajo al final a El-Abdellaoui.
Jonny Otto
Defensa
Valoración del redactor
El lateral gallego se enfrentó por primera vez al Celta y tuvo un partido seguro frente a un extremo habilidoso como Bryan Zaragoza. Contuvo bien sus regates y tuvo piernas para subir hasta que fue sustituido.
Yusi
Defensa
Valoración del redactor
El lateral izquierdo marroquí volvió a mostrarse inseguro en defensa. Perdió de vista a Iago Aspas en la jugada del penalti de Sivera. Un despiste más de un carrilero que tampoco subió con veneno.
Tenaglia
Defensa
Mejor del partido
Valoración del redactor
El argentino mantuvo en pie a la defensa del Alavés. Rápido en el cruce y en el corte, Tenaglia hizo de efecto corrector en la zaga vitoriana. Cada desajuste lo solventó el lateral, ya reubicado definitivamente como central. Su ímpetu y carácter le llevó a triunfar a campo abierto también por alto. Pura solvencia.
Carlos Vicente
Centrocampista
Valoración del redactor
La lesión de Calebe devolvió al aragonés a la titularidad después de dos jornadas como suplente. Y Vicente casi no superó a su par, intentándolo con centros imprecisos. Fue sustituido a la hora de juego.
Blanco
Centrocampista
Valoración del redactor
El cordobés se echó el juego del Alavés a la espalda en un partido en el que el Celta ganó la batalla en la medular. Blanco no rehuyó la pelea e intentó, con sus pases y conducciones, dar fluidez al juego albiazul.
Aleñá
Centrocampista
Valoración del redactor
El catalán trató de asociarse con Yusi en una banda izquierda en la que el Alavés no tuvo profundidad. Activo pero desacertado, Aleñá no pudo superar rivales ni dar fluidez al juego sumándose a la creación.
Lucas Boyé
Delantero
Valoración del redactor
En su vuelta al once, el delantero argentino tuvo un choque incómodo. Muy lejos del área, el Celta le cubrió bien. Pocas veces le permitió recibir y girarse. Lo intentó pero sólo tuvo un cabezazo que se fue desviado.
Jon Pacheco
Defensa
Valoración del redactor
El central navarro volvió al equipo después de su lesión en el hombro y estuvo correcto. Primero con Durán y luego con Borja Iglesias, Pacheco se mostró seguro. Se llevó una amarilla por un golpe a Aspas.
Denis Suarez
Centrocampista
Valoración del redactor
El centrocampista gallego buscó continuamente asociarse con sus compañeros. Denis tocó mucho balón pero apenas consiguió superar líneas. Lo intentó una y otra vez ante un Celta que le frenó bien.
Toni Martínez
Delantero
Valoración del redactor
El delantero murciano tuvo la mejor ocasión albiazul en la primera mitad en un remate que se marchó fuera. Partido de enorme desgaste de Martínez, que se vació corriendo y presionando. Fue sustituido tocado.
Pablo Ibañez
Centrocampista
Valoración del redactor
Entró en la banda derecha, una posición que no es la suya, y trabajó sin descanso.
Guevara
Centrocampista
Valoración del redactor
Salió para ordenar en medio a un conjunto desdibujado.
Guridi
Centrocampista
Valoración del redactor
Sin incidencia en el juego.
Abde Rebbach
Centrocampista
Valoración del redactor
El argelino lo intentó pero se quedó a medias tratando de darle más profundidad a la banda izquierda.
Baja
Despiste
Yusi
El lateral izquierdo tuvo un encuentro sin excesiva presencia en ataque. Luego, en defensa, tuvo otro despiste que propició el penalti de Sivera sobre Iago Aspas.
Sube
Trabajo
Toni Martínez
El delantero murciano tuvo un partido de mucho trabajo y poco premio. Presionó al rival y corrió al espacio con sus diagonales sin descanso. Así se fabricó las pocas ocasiones que tuvo.
Clasificación general
JugadorPuntos
Carlos Vicente95
Jonny Otto95
Nahuel Tenaglia94
Antonio Sivera90
Toni Martínez88
Antonio Blanco87
Pablo Ibañez86
Carles Aleñá79
Abde Rebbach75
Yusi61
Denis Suarez57
Lucas Boyé56
Ander Guevara54
Jon Guridi54
Mariano Díaz52
Calebe Gonçalves51
Victor Parada48
Facundo Garcés42
Jon Pacheco42
Moussa Diarra21
Carlos Benavídez18
Carlos Ballesteros7
Egoitz Muñoz6
Lander Pinillos6
Raúl Fernández6
Álvaro García-
Gregoire Swiderski-
Gustavo Albarracín-
Hugo Novoa-
Nikola Maras-
