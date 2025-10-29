El plan del Alavés para recomponer el centro de su defensa Parada y Diarra opositan a ser la pareja de Tenaglia tras la baja de Pacheco en un Alavés en el que los zagueros del filial Álvaro García y Xanet irán ganando protagonismo

Jon Prada Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:39

La rotura en los ligamentos del hombro izquierdo de Jon Pacheco ha dejado el centro de la defensa del Deportivo Alavés bajo mínimos. «Nos arreglaremos», señaló resignado tras el partido de Vallecas un Coudet que lleva todo el curso tapando las grietas que aparecen en su zaga. Con Tenaglia reconvertido definitivamente al puesto de central –no ha jugado todavía de lateral– la inhabilitación de 12 meses impuesta por la FIFA a Garcés dejó al versátil futbolista argentino y a Pacheco como indiscutibles en el eje. «No tenemos tanta cantidad de jugadores en esa posición pero debemos remar así. Pienso en positivo», afirmó el Chacho, obligado tras este golpe a recomponer una defensa que no contará con Pacheco, mínimo, los tres próximos partidos –Getxo, Espanyol y Girona– previos al parón de noviembre.

En esta precaria situación, el cuerpo técnico tiene un plan para que su muro siga siendo el más sólido de Primera mientras, en paralelo, el Comité de Apelación de la FIFA da respuesta este jueves al recurso presentado por Garcés contra su sanción y el navarro se sumerge ya en el proceso de recuperación de una lesión que le tendrá fuera alrededor de un mes. Con las piezas en defensa contadas, el Alavés es el equipo menos goleado del torneo con 9 tantos encajados en 10 jornadas.

La lesión de Pacheco se una a la ausencia de Garcés, cuyo recurso al año de inhabilitación tendrá respuesta este jueves

Proteger al 'Zamora' Sivera es el objetivo de un Coudet que seguirá exprimiendo la versatilidad de sus laterales en una zona con pocos efectivos desde las salidas en verano de Mouriño, Abqar y Sedlar. «Con Pacheco, Garcés y la polivalencia de Parada, Diarra y Tenaglia tenemos la posición de central suficientemente cubierta», explicó Sergio Fernández tras el cierre del mercado estival.

Una versatilidad con la que esperan 'despejar' los problemas actuales a dos meses de una ventana invernal en la que se moverán para reforzar su retaguardia. Mientras tanto, Parada y Diarra opositan a ser la pareja de Tenaglia frente al Espanyol (domingo, 16.15 horas). En Vallecas, el lateral izquierdo madrileño rindió a un nivel alto tras sustituir a Pacheco en el descanso. «Entró muy bien y viene trabajando de gran forma», afirmó Coudet sobre un Parada para el que el rol de central no es desconocido aunque sus tres titularidades –Levante, Betis y Mallorca– y 272 de los 317 minutos que acumula este curso han sido en el carril zurdo. En pretemporada, el madrileño ya actuó en el eje de la zaga en varios amistosos tras el adiós de Mouriño y también lo hizo en su cesión en el Mirandés, aunque fue en la defensa de tres de Lisci.

Maras sigue sin contar

Diarra es la otra opción para un Coudet que ya utilizó al maliense en el medio en 10 partidos el curso pasado. «Central de formación», como él mismo explicó a su llegada, pero lateral izquierdo preferentemente desde que aterrizó en Mendizorroza (219 minutos en tres partidos este curso en esa demarcación), Diarra no ha jugado en las últimas cinco jornadas tras superar una lesión en el pie. Recolocar a un mediocentro (Benavídez) en la retaguardia es una posibilidad más remota para un Chacho que sigue sin contar con Maras. Ni las bajas de Garcés y Pacheco cambian la situación del central serbio, en la rampa de salida todo el verano aunque al final optó por seguir en Vitoria. «No va a tener posibilidades de jugar», avisó el técnico argentino, que apuesta por dar minutos «a los jóvenes».

Un escenario en el que entran con fuerza los defensas del filial Xanet Olaiz y Álvaro García. Habituales de los entrenamientos de Coudet en Ibaia, el central guipuzcoano y el zaguero alicantino –ambos de 20 años– tendrán mayor protagonismo en las próximas semanas, empezando por el duelo copero de este jueves frente al Getxo. Xanet, zurdo, con buena salida y de 1,83 metros de altura, ha disputado las ocho jornadas completas con el Alavés B en Segunda RFEF. Y García, de 1,92 metros y renovado la semana pasada hasta 2028, es un defensa rápido y contundente. Ambos destacan también por su potencia y físico. Además, el alicantino disputó varios amistosos con los 'mayores' en la pretemporada de 2024. Sin embargo, su impacto en el filial de Molo Casas este curso ha sido menor (168 minutos) por una lesión que ya ha dejado atrás. Xanet y García emergen ahora como opciones para un Coudet al que le toca rehacer de nuevo el difícil puzle de su zaga.

