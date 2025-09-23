El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Tres kilómetros de retenciones en Malmasin por un accidente entre cuatro vehículos
Maras, durante la pretemporada con el Alavés. Rafa Gutiérrez
Deportivo Alavés

Maras se queda por quinta vez fuera de la convocatoria del Alavés: «No va a tener posibilidades de jugar»

El central serbio no estará en Getafe con un Alavés en el que Chacho Coudet ha citado a 25 jugadores, incluidos los futbolistas del filial Egoitz, Pinillos y Swiderski

Jon Prada

Jon Prada

Martes, 23 de septiembre 2025, 18:34

Eduardo Coudet ha convocado a 25 jugadores para la visita de este miércoles (19.00 horas) al Getafe. Sin lesionados, el Chacho ha vuelto a ... dejar fuera de la convocatoria a Nikola Maras. El central serbio de 29 años, en la rampa de salida durante todo el verano sin llegar a concretarse su marcha a ninguno de los conjuntos de Segunda –Zaragoza y Cultural Leonesa– que se interesaron en él, no está en la lista albiazul por quinta jornada consecutiva. Una situación que no va a variar esta temporada..

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
  2. 2

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  3. 3

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  4. 4 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  5. 5

    Sin tren hasta el viernes entre Barakaldo y Santurtzi por una grave avería
  6. 6 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  7. 7

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  8. 8

    Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao
  9. 9

    Jimmy Kimmel recupera su programa
  10. 10

    Bizkaibus se plantea cancelar los servicios nocturnos en fiestas por el vandalismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Maras se queda por quinta vez fuera de la convocatoria del Alavés: «No va a tener posibilidades de jugar»

Maras se queda por quinta vez fuera de la convocatoria del Alavés: «No va a tener posibilidades de jugar»