Maras se queda por quinta vez fuera de la convocatoria del Alavés: «No va a tener posibilidades de jugar»

Eduardo Coudet ha convocado a 25 jugadores para la visita de este miércoles (19.00 horas) al Getafe. Sin lesionados, el Chacho ha vuelto a ... dejar fuera de la convocatoria a Nikola Maras. El central serbio de 29 años, en la rampa de salida durante todo el verano sin llegar a concretarse su marcha a ninguno de los conjuntos de Segunda –Zaragoza y Cultural Leonesa– que se interesaron en él, no está en la lista albiazul por quinta jornada consecutiva. Una situación que no va a variar esta temporada..

«No soy un tipo que dé muchas vueltas. Hablé con él en pretemporada y le dije que no iba a tener participación. Es un buen chico, un gran profesional, pero soy sincero. Al final del mercado volví a hablar con él. No me meto ni en el bolsillo ni en el trabajo de nadie, pero le dije que iba a utilizar también a algunos jugadores jóvenes y que no iba a tener posibilidad de jugar. Él tomó la decisión de no salir y yo le he puesto deportivamente las cosas claras desde el inicio», apuntó el Chacho.

Con contrato todavía hasta 2027, Maras no cuenta para un Alavés que las últimas dos temporadas le ha cedido a Levante y a Sporting. A pesar de que participó en la pretemporada y estuvo en el banquillo en la primera jornada frente al Levante, no tiene sitio. «No tengo ningún problema personal con él, pero he sido claro desde el principio. No hay ningún misterio», sentenció el entrenador argentino.

En un Alavés que tendrá dos partidos (Getafe este miércoles y Mallorca el sábado) en cuatro días, el Chacho refrescará al equipo. Para ello ha convocado a 25 jugadores, incluidos los futbolistas del filial Egoitz, Pinillos y Swiderski. El lateral derecho y el mediapunta repiten respecto a la lista ante el Sevilla, a la que se suma el portero canadiense.