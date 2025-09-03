Yusi, Boyé, Panichelli, Villalibre, Juan Cruz... Los nombres propios del mercado del Alavés

Sergio Fernández ha hecho balance de un mercado en el que el Alavés se ha reforzado «con coherencia, responsabilidad y rigor económico» para «acortar los ... plazos lo antes posibles para llegar al siguiente paso». «Estamos satisfechos con la configuración actual de la plantilla y tenemos confianza e ilusión extrema», ha recalcado el director deportivo, que ha analizado muchos de los nombres propios que han marcado la actualidad albiazul.

Valoración del mercado

«Han llegado jugadores de un enorme talento, en una mezcla de experiencia y juventud, todos ellos con hambre e ilusión. En nuestro nivel y dentro de las posibilidades hemos fichado lo que hemos querido. Dentro de las limitaciones estamos muy contentos de lo que hemos hecho».

Dar un «paso más»

«Dar un paso más es que el aficionado que vaya a Mendizorroza disfrute y que se sienta orgulloso de quienes le representan sobre el césped. Si todo nos rueda y es armónico tenemos muchas posibilidades de conseguir nuestro objetivo. Queremos volver a esa conexión e ilusión de todos. Tenemos una responsabilidad grande en recuperar la confianza de esa gente que la ha perdido en nosotros. Lo único que pido es buena voluntad de todas las partes porque es un reto bonito y atractivo».

Fichaje de un extremo izquierdo

«Hasta el último momento buscamos incorporar algo diferencial, extraordinario. Nos quisimos dar un capricho más que tener una necesidad, pero no pudimos acceder a un jugador de ese nivel. Queríamos un futbolista que tuviera un impacto en el equipo y en el proyecto. Pero no lograrlo no nos deja ese poso de insatisfacción porque tenemos una plantilla equilibrada, con jugadores como Abde o Yusi que nos pueden dar amplitud, desborde y desequilibrio. Y en el modelo y sistema del Chacho pueden aportar ahí también Aleñá y Denis».

Fichaje de un central más

«Con Pacheco, Garcés y la polivalencia de Parada, Diarra y Tenaglia tenemos la posición suficientemente cubierta. Siempre buscamos un elemento diferencial, pero estamos equilibrados ahí».

Hugo Novoa y Maffeo

«No hubo nada y con la salida de Hugo a Miranda esperamos que pueda encontrar su ecosistema para demostrar todo lo que tiene dentro y no ha podido hacer aquí por diferentes circunstancias. No tenemos duda de su potencial y confiamos en que en Miranda puede evolucionar. Y el lateral entendemos que está cubierto con Jonny, Tenaglia y en un posible cambio de sistema con Vicente».

Fichar jugadores libres

«No vamos a acudir al mercado de jugadores libres porque al final buscábamos algo diferencial y la plantilla nos da un grado de satisfacción para creer que hemos hecho las cosas bien. Esperemos tampoco acudir al mercado de invierno, pero las circunstancias de aquí a enero pueden hacer que todo cambie».

Ofertas por Blanco, Vicente...

«Era uno de nuestros grandes retos retenerles y estamos satisfechos. Han apostado por el proyecto del Alavés cuando podían salir a competir a clubes más ambiciosos. Han pensado que su ciclo no había terminado y han apostado por quedarse y llevar al equipo a otra pantalla. Ha habido propuestas importantes pero han considerado que su momento de salir no había llegado, mostrando gran compromiso».

Gastar lo ingresado

«Tenemos que gastar con coherencia. En una economía familiar no se gasta todo lo que se ingresa. En el fútbol, lo mismo, y más en el modelo de LaLiga que si recibes 10 no puedes invertir 10. Hay que buscar un equilibrio para ser competitivos. Hemos subido en recursos y talento y hay que poner en valor que no tengamos problemas con inscripciones como sí hay en otros clubes».

Fichajes para el Chacho

«Hemos intentado ser coherentes. Nos gusta nuestro entrenador y modelo de juego y para eso nos hemos adaptado. El Chacho ha participado como todos los entrenadores anteriores. Hemos intentado agradar y satisfacer sus necesidades como hicimos anteriormente con otros técnicos. Ni más ni menos».

Juan Cruz

«Máximo respecto al Leganés. Nunca hubo posibilidad de tener acceso a él porque su club no se planteó venderlo. Sí hubo interés pero nunca opción de ficharle».

Panichelli

«Nunca quisimos venderle. Un no rotundo. Si fuera por nosotros no hubiera salido, pero tuvo una propuesta de renovación, con su mejora de contrato, y él entendió, que es lícito, que era el momento de salir y respetamos su decisión. Por eso no está aquí».

Salida de Mouriño

«Nos dolió mucho. Era un pilar importante, nos transmitía mucho, pero hay un contrato, cláusulas y no pudimos hacer nada. No viene hablar del caso de lo que pudo ser, cada uno en su conciencia sabe lo que pasó, es un capítulo cerrado y las relaciones con el Atlético son fantásticas».

Owono

«Nos preocupa que no juegue. La intención del club y los acuerdos alcanzados tiene su compromiso y no se está dando con Jesús. Todo tiene su tiempo y esperaremos, pero nos sorprende la falta de minutos que está teniendo».

Yusi

«Es uno de los jugadores que mayor impacto va a tener en LaLiga. Es extraordinario pero tiene 19 años, ha salido del paraguas del Real Madrid, vive solo por primera vez y le hemos tirado a la jungla. Estamos convencidos de que puede dejar un legado y marcar una época en el Alavés».

Villalibre

«Está en el Racing para eso. Entendíamos que necesitaba un cambio de aire, un espacio y confianza para poder desarrollar sus capacidades. Entedíamos que el Racing es el equipo adecuado y, por suerte, las cosas se están dando como pensábamos. Ojalá le vaya bien porque será bueno para todos».

Kike García y Boyé

«Nunca quisimos que se marchara (Kike). Entendió que su ciclo en el Alavés se había terminado y en un periodo se comprometió con otro club. El recambio natural y lógico era Panichelli. No teníamos pocas expectativas en él, sino que era otro jugador que queríamos que hiciera historia en el Alavés. Pero buscó otros horizontes. Boyé siempre fue un objetivo y se ha dado en este momento su fichaje. Creemos que es un lujo tener un jugador de esa carisma, talante y actitud».

Mariano

«No nos tenía que convencer. Si dice en el minuto 1 que quiere quedarse lo firmamos. Ha sido una opción porque en el último año y medio ha sido un desastre. Tenemos que recuperar su mejor versión, esa por la que fue uno de los mejores delanteros de Europa. El talento y la convicción la tiene para ello. Pero tiene un proceso de carencia de un año y medio y no podemos pretender que en la jornada 1 sea diferencial. Está mejorando con su compromiso».

Maras

«No ha rendido al nivel que esperábamos. Pagamos una cantidad importante, condicionada al ascenso, por un jugador que estuvo a punto de clasificarse con Europa con el Rayo pero que aquí, por problemas en la espalda, en la rodilla... no ha podido jugar. Es verdad que va a tener difícil tener minutos, que intentamos encontrarle acomodo, pero por decisión propia se ha quedado y será un jugador más del equipo. Intentaremos usarle en la medida de sus posibilidades».

Benavídez y las renovaciones

«Es un jugador importantísimo y nunca nos planteamos su salida Aporta mucho al equipo pero hay otros muy buenos en su demarcación. En ningún caso cuestionamos su rendimiento y entendemos su malestar por no jugar. Ojalá este mucho tiempo porque es ADN Alavés. Con el mercado cerrado abordaremos las renovaciones, con tranquilidad, de los jugadores que terminan contrato este año (Benavídez o Guridi) o un poco más adelante».