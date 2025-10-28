De Frutos, jugador del Rayo, a Broncano en La Revuleta: «El partido contra el Alavés fue duro, cobré bastante» El atacante del conjunto madrileño visita el programa unas horas después de medirse a los albiazules en Vallecas

El Alavés se coló este lunes en La Revuelta, el programa presentado por David Broncano. Aunque su protagonismo llegó de manera indirecta. Durante los últimos siete años son varios los futbolistas que han tomado asiento en el sofá del 'late show' televisivo, desde Piqué y Borja Iglesias, hasta Iago Aspas o los hermanos Williams. En esta ocasión, el invitado fue Jorge de Frutos, el atacante del Rayo Vallecano que se enfrentó a las preguntas de Broncano apenas unas horas después de hacerlo a los albiazules. Se podría decir que incluso aún tenía rastros de hierba y barro tras la batalla que protagonizaron ambos equipos.

Así lo describió el propio futbolista que accedió al plató tirándose por el tobogán. «Entrada en tobogán arriesgándote a un golpe, a un esguince... Te da igual». Un comentario que no desaprovechó el jugador para hacer alusión a lo ocurrido unas horas antes en el campo de Vallecas. «Ya me dieron ayer bastante, esto es más fácil», respondió con sorna, en alusión al partido contra el Alavés. «¿Ayer cobraste?», le preguntó Broncano, manteniendo el hilo con el choque liguero. «Bastante... Fue un partido duro», reveló De Frutos.

Jorge de Frutos, con David Broncano

De hecho, intensidad del césped se trasladó a los banquillos. Los lances del partido provocaron que saltasen chispas entre los integrantes de ambos equipos. Un partido de alto voltaje que disparó la tensión al descanso. Las cámaras de televisión cazaron una discusión airada entre Eduardo Coudet y el delegado del Rayo Vallecano, Miguel Ortiz. Ambos se citaban, con evidentes gestos, a encontrarse en el interior del túnel. Varios jugadores tuvieron que intervenir para tratar de calmar los ánimos.

Gol en el descuento

A la vuelta de los vestuarios la aguas volvieron a calmarse en los banquillos. Aunque sobre el verde el partido no rebajó la intensidad, con dos equipos que mantenían las espadas en todo lo alto para hacerse con la victoria. Lo intentó el Alavés con unos últimos 25 minutos en los que tuvo ocasiones para romper la igualada. Pero el botín se quedó en Vallecas. «Marcó Alemao en el último minuto, fue una victoria importante», se felicitó De Frutos, un futbolista que esconde una historia particular en el mundo del fútbol.

El atacante del equipo de 'la franja', hasta los 14 años solo había jugado al fútbol en el frontón de su pueblo, Navares de Enmedio, en Segovia. Entre los 90 vecinos destacó ese joven que sabía domar el balón. Tanto que a los 18, por recomendación del padre de un amigo, acudió a Madrid a probar suerte y fichó por el Rayo Majadahonda. Fue el comienzo de una carrera meteórica al fútbol profesional, en un Rayo Vallecano con el que juega la Conference League que en septiembre debutó con la selección absoluta de España.

