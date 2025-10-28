El Alavés se 'aclimata' al estreno copero en Getxo

Jon Ander Goitia Martes, 28 de octubre 2025, 18:57 | Actualizado 19:06h. Comenta Compartir

El Alavés ha empezado a preparar ya el partido de Copa del Rey (jueves, 20.00 horas) ante el Getxo. A menos de 48 horas del debut en el torneo del k.o, los albiazules han entrenado este martes en un campo de hierba artificial en Ibaia para 'aclimatarse' al césped de Gobela, escenario en el que finalmente se jugará el encuentro. Coudet quiere que sus futbolistas se familiaricen con un firme en el que el balón bota diferente, las botas tendrán que ser de tacos de goma y el esférico circula a otra velocidad.

Un tipo de terreno de juego desconocido para la primera plantilla y lejano en el recuerdo para el club. Hay que remontarse hasta 2018 para ver al Alavés disputar un partido en césped sintético. Fue en la ronda de octavos de final ante la Formentera. Un precedente que invita al optimismo, dado que el Glorioso se impuso (1-3) con goles de Demirovic por partida doble y Munir. Ahora, este jueves actualizarán ese listado con Gobela, el 'hogar' del Arenas que acogerá la primera ronda copera al no cumplir Fadura (campo del Getxo y de hierba natural) los criterios mínimos de la Federación para celebrar el partido.

Pero hay más diferencias. Las dimensiones del terreno también entrarán en juego. Gobela es un campo más angosto (100x60 metros) que Mendizorroza (106x68), lo cual concentrará más el juego y entorpecerá la posesión del balón que demanda Coudet a los jugadores. A ello hay que sumar las características del estadio que cuenta con una grada ubicada en uno de los laterales y el resto rodeado por muros altos que pueden llegar a generar una sensación de presión: entre la línea de banda y estas paredes hay apenas 1,57 metros.

La tropa de Coudet no estará sola en Getxo. El club informó el lunes que en las gradas habrá 150 albiazules. E incluso tuvo que hacer un sorteo al recibir una demanda mayor que el número de entradas facilitadas por el conjunto vizcaíno. El horario (20.00 horas), sumado a que se trata de un desplazamiento cómodo (unos 70 kilómetros), animó a la afición vitoriana a emprender junto a los jugadores el camino de la Copa.