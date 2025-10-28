El CTA considera que Yusi cometió penalti sobre Alemao en el partido ante el Rayo El comité arbitral, en el programa que realiza tras cada jornada, juzga que el lateral del Alavés también debió ser expulsado por esa acción

Jon Aroca Martes, 28 de octubre 2025, 21:19 Comenta Compartir

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol (FEF) cree que Yusi cometió penalti sobre Alemao en una acción sucedida en el minuto 4 del partido que el domingo enfrentó al Rayo Vallecano y el Deportivo Alavés y saldado con triunfo local (0-1) gracias a un gol del delantero brasileño en el minuto 91. También cree que debió ser expulsado por ello. Así lo ha destacado en el marco del programa 'Tiempo de revisión' que emite al término de cada jornada.

En el vídeo, el CTA acostumbra a analizar varias jugadas ocurridas cada jornada en las que, a su juicio, los colegiados que dirigieron los encuentros arbitraron de manera incorrecta. En el caso albiazul, los colegiados ponen el foco en una jugada sucedida en los primeros compases del partido y que pudo haber cambiado de forma notable el desarrollo del mismo.

Todo sucede tras un centro del Rayo desde la banda izquierda. El balón llega al área pequeña y Alemao remata fuera. En el proceso el delantero local es agarrado por el defensor vitoriano. Ni el árbitro de campo ni el del VAR consideraron suficiente el agarrón o bien juzgaron que ambos jugadores se estaban sujetando de forma más o menos pareja. El CTA, en cambio, enmienda la decisión al completo.

A su juicio, Alemao «es sujetado de forma persistente», consecuencia de lo cual es «derribado». Según el vídeo, el delantero «tenía ganada la posición» a Yusi. «Sujetar a un adversario para impedirle jugar el balón es falta sancionable con tiro libre directo o penalti», recuerda, por lo que cree que debió ser señalada la pena máxima.

Pero va más allá. «Al tratarse de un agarrón sin disputa de balón que frustra una ocasión manifiesta de gol la sanción disciplinaria correcta debió ser tarjeta roja», asegura. Clave para ello son «la persistencia y la influencia» en la jugada. Por lo tanto, el CTA se reafirma en que debió ser penalti y expulsión de Yusi.