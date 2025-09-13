El Alavés rompe el maleficio de San Mamés

Nené y Bodipo ya tienen heredero. Denis Suárez, aliado con la fortuna, ha demostrado que ninguna maldición es eterna. Que, por fin, San Mamés ya ... no es un estadio imposible para el Deportivo Alavés. Sin necesidad de brillar, incluso en un rol muy diferente a ese bloque protagonista que buscaba alinear Coudet, pero el Alavés tiene uno de esos triunfos de prestigio que llenan el saco anímico incluso más que el de puntos. Con la puntería justa y una inconmensurable seguridad defensiva el Alavés ha clavado su bandera en feudo rojiblanco, algo que no hacía desde 2005, y suma siete puntos en cuatro jornadas que son un tesoro.

La sorpresa del once era Mariano. Una oportunidad inesperada para el delantero dominicano en su primera titularidad en la Liga desde noviembre de 2023. Su partido deja la inequívoca conclusión de que aún está en pleno proceso de adaptación y que le queda un largo camino por recorrer. Apenas algunos detalles en la presión y varias combinaciones para un partido marcado por una tarjeta amarilla -se la jugó y pudo ver la segunda poco después- finalizado al descanso para dar entrada a Toni Martínez en un nuevo planteamiento.

Con ese once el Alavés tenía el desafío de ser protagonista. Pero una cosa es la pretensión y otra ser capaz de plasmarlo ante un rival cuya superioridad como local es difícil de frenar. Incluso por la mera tendencia, el Athletic logra mandar con el balón. El Alavés no conseguía escapar de esa realidad, lo que le obligaba a apretar arriba en busca de una recuperación en zona peligrosa para generar así peligro y a combinar en las pocas que tenía para intentar llegar como verdaderamente quería.

Mejor en la primera faceta que la segunda. Aunque sin capaz de castigar de verdad en esas intentonas más allá de algún córner que tampoco lograba rentabilizar. El juego combinativo dejaba demasiadas pérdidas, algunas en zonas peligrosas, y pases enlazados que acababan en la nada al poco de superar el centro del campo. Fruto de eso, la paupérrima productividad albiazul al descanso: un disparo y ninguno entre los tres palos. Solo el cabezazo de Diarra en el que tímidamente el equipo pidió mano de Sancet.

Lo más destacable, una seguridad defensiva general solo salpicada por algunas dudas individuales, incluso de un Sivera poco acostumbrado a dejar esas inquietudes. El Athletic se asomaba al borde del área y por ahí transitaba, pero sin tampoco generar un torrente prometedor de ocasiones. Varios centros sin rematador y dos disparos de Jauregizar y Williams, ambos desde la frontal, como últimas intentonas de la primera mitad.

Muchos cambios y acierto

La segunda mitad llegaba con revolución e interrogantes. Una doble punta formada por Toni Martínez y el debutante Boyé sumada a la ausencia total de extremos tras dejar por sorpresa a Carlos Vicente en el vestuario por Denis Suárez. Pero la cuestión es que una apuesta que podía parecer contradictoria le dio algo de aire al Alavés. La doble parcela ofensiva permitió a los albiazules asentarse en campo contrario y, al menos, comenzar a girar la tendencia mientras buscaba el golpe de efecto.

Luego también es cuestión de suerte. Hay que tenerla para que un centro de Denis Suárez con destino incierto lama la bota de Berenguer y entre tras tocar en el poste. Así, con uno gol de esos increíbles, difíciles de explicar dentro y fuera del campo, el Alavés se ponía por delante en el 57. Sin apenas disparar entre los tres palos, el bloque albiazul se encontraba con la misión de defender como fuera una ventaja que era oro.

Así fue durante casi el resto del partido. Balón casi en monopolio del Athletic y un flujo constante de llegadas locales. Primero de Berenguer, luego de Williams, las dos al poco de golpear el Alavés. Insistencia rojiblanca que se topaba con la fortaleza albiazul dentro del área y, entonces sí, la mejor versión de Sivera. Resistir era cuestión de estado para el Alavés. Paciencia y más paciencia para ir desgastando la fe rojiblanca, mermada también por el pobre desempeño de los relevos ofensivos que buscaron en vano la igualada. Entonces sí, al fin, tocaba celebrar que San Mamés ya no es un campo imposible de teñir de albiazul.