El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los jugadores del Alavés celebran el gol.

Ver 35 fotos
Los jugadores del Alavés celebran el gol. Rafa Gutiérrez

Athletic 0-1 Alavés

El Alavés rompe el maleficio de San Mamés

Un afortunado gol de Denis Suárez y la férrea labor defensiva permiten al bloque albiazul imponerse al Athletic en Bilbao por primera vez desde 2005

Jon Aroca

Jon Aroca

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:38

Nené y Bodipo ya tienen heredero. Denis Suárez, aliado con la fortuna, ha demostrado que ninguna maldición es eterna. Que, por fin, San Mamés ya ... no es un estadio imposible para el Deportivo Alavés. Sin necesidad de brillar, incluso en un rol muy diferente a ese bloque protagonista que buscaba alinear Coudet, pero el Alavés tiene uno de esos triunfos de prestigio que llenan el saco anímico incluso más que el de puntos. Con la puntería justa y una inconmensurable seguridad defensiva el Alavés ha clavado su bandera en feudo rojiblanco, algo que no hacía desde 2005, y suma siete puntos en cuatro jornadas que son un tesoro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  2. 2

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  3. 3 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  4. 4 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  5. 5 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  6. 6

    Bilbao bloquea el proyecto para levantar la nueva sede del Obispado y una clínica
  7. 7

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  8. 8

    Kutxabank derribará parte de su sede central en Gran Vía por problemas constructivos
  9. 9

    Más de 1.300 mayores de 65 años han sufrido robos en Bilbao entre enero y julio
  10. 10 Los tardeos de Bilbao prenden la mecha a una nueva temporada con novedades: más fiestas y locales que se apuntan a la moda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Alavés rompe el maleficio de San Mamés