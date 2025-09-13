El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Antonio Sivera realiza una espléndida parada durante el partido de ayer. Rafa Gutiérrez

Un maleficio roto

El triunfo albiazul fue incontestable, el premio a la labor de un bloque donde prima lo colectivo y que aparcó una primera parte estéril para exprimir sus piezas de refresco

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:38

Después de veinte años, el Alavés volvió a profanar la Catedral en un derbi donde el solitario autogol del navarro Berenguer, obró la hazaña. Tuvo ... que ser tras la reanudación y tras un córner que el albiazul Denis Suárez intentó centrar, con el portero internacional alavés Unai Simón observando la parábola del balón en su marco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  2. 2

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  3. 3 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  4. 4 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  5. 5

    Bilbao bloquea el proyecto para levantar la nueva sede del Obispado y una clínica
  6. 6 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  7. 7

    Kutxabank derribará parte de su sede central en Gran Vía por problemas constructivos
  8. 8

    Génova aparta a Raquel González al frente del PP de Bizkaia e impone una gestora con Amaya Fernández
  9. 9

    Más de 1.300 mayores de 65 años han sufrido robos en Bilbao entre enero y julio
  10. 10

    «Que pague por ello», pide la alcaldesa cántabra tras la detención de su hijo por un ataque contra una sede del PSOE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un maleficio roto

Un maleficio roto