Athletic-Alavés

Coudet: «Cambiamos a tiempo para ganar»

El entrenador argentino ha apostado por una «ambiciosa» triple sustitución al descanso que ha modificado el rumbo del partido

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:27

Dos partidos dentro de uno. El Chacho Coudet dio este sábado un golpe de timón al descanso para buscar la victoria contra el Athletic. El ... entrenador argentino reconoció en rueda de prensa que la versión mostrada en los primeros 45 minutos no iba a llevar el barco a buen puerto. Se le vio incluso por momentos molesto con el grupo. De manera que dio entrada a tres jugadores: Lucas Boyé, Denis Suárez y Toni Martínez. «Un cambio ambicioso». Una revolución que terminó dando la razón al técnico. «No hicimos un buen primer tiempo, pero en el segundo nos vimos mejor. Esto muy contento porque pudimos cambiar a tiempo para conseguir el triunfo y eso es bueno».

