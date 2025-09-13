Coudet: «Cambiamos a tiempo para ganar»

Dos partidos dentro de uno. El Chacho Coudet dio este sábado un golpe de timón al descanso para buscar la victoria contra el Athletic. El ... entrenador argentino reconoció en rueda de prensa que la versión mostrada en los primeros 45 minutos no iba a llevar el barco a buen puerto. Se le vio incluso por momentos molesto con el grupo. De manera que dio entrada a tres jugadores: Lucas Boyé, Denis Suárez y Toni Martínez. «Un cambio ambicioso». Una revolución que terminó dando la razón al técnico. «No hicimos un buen primer tiempo, pero en el segundo nos vimos mejor. Esto muy contento porque pudimos cambiar a tiempo para conseguir el triunfo y eso es bueno».

En esa primera mitad, explicó a la conclusión del partido, el equipo vitoriano se mostró «impreciso» con el balón. Una falta de fluidez a la hora de combinar con los compañeros que «se estaba contagiando» al resto de jugadores. Y que cambió el guion del partido, tras un arranque en el que los albiazules se aproximaron al área y se fueron poco a poco diluyendo. «Un cambio de actitud más que de nombres», señaló Aunque también de formación.

El cambio de dibujo en la pizarra resultó clave para reconfigurar la ruta. «En el descanso hablamos de que teníamos que cambiar en el juego, tomar más riesgo al salir con el balón. Logramos más movilidad y nos vimos mucho mejor», apuntó el Chacho, contento con la adaptación de los jugadores al nuevo esquema con cuatro centrocampistas y dos puntas. «Teníamos que cambiar más de una pieza para mostrar otras cosas», apuntó, feliz con la victoria.

Todo el grupo enchufado

«A veces con los cambios se lanza un mensaje y el mensaje en la previa era venir aquí a ganar, hace muchos años que no se hacía aquí». Concrétamente, dos décadas. Desde el año 2005. Mucho tiempo sin saborear un triunfo en Bilbao. Un maleficio que no afecta al Chacho. «He venido en cuatro ocasiones y he ganado en tres», dos de ellas al frente del banquillo del Celta, al que también se le daba mal sus visitas a San Mamés.

Con el preciado botín al alcance de la mano, el entrenador argentino ha apostado por dar entrada a Pacheco y formar una defensa de cinco atrás. No quería que se repitiese los fatídicos desenlaces de la temporada pasada. «Con dos referencias de ellos era difícil. Tienen buen juego aéreo y centran mucho. Era lo que pedía el partido», ha explicado.

Respecto a los protagonistas del partido, Coudet se ha mostrado cauto. «No queremos hablar de nombres puntuales. Son todos los que ganan», en referencia a los que han sido sustituidos al descanso. Y ha señalado que está contento con el grupo que tiene a su mano porque «vamos a tener una buena competencia interna». «Estoy muy contento con el grupo que tenemos, vamos a necesitar de todos. La Liga es muy larga y nunca sabes cuándo vas a tener tus cinco minutos de gloria: prepárate para 1.000 minutos o cinco», apuntó, dejando un mensaje dirigido al vestuario.

Respecto a los siete puntos que suma el equipo en este buen arranque de campaña, Coudet confesó que es un «soñador positivo». Porque en este primer compás de temporada se ha enfrentado a equipos punteros como el Atlético de Madrid, el Betis y el Athletic. «El equipo, más allá de los puntos, muestra cosas buenas. Con el tiempo de trabajo vamos a seguir mejorando y podremos tener tendencia de mejora importante», avanzó, con el Sevilla como próximo rival.