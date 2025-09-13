El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Denis Suárez, ante el Athletic.

Denis Suárez, MVP albiazul del Athletic-Alavés. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí

Consulta uno a uno la valoración de los jugadores alavesistas

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:46

Sivera

Portero

Antonio Sivera
7

Valoración del redactor

El portero alicantino dejó su portería a cero por primera vez en la temporada. Seguro por alto y en los centros laterales, realizó un paradón a un remate de cabeza de Iñaki Williams que sostuvo al Alavés en el partido.

Valoración del redactor

Jonny Otto

Defensa

Jonny Otto
7

Valoración del redactor

El gallego siempre cumple en el lateral derecho. Le tocó cruzarse con Williams, Berenguer y Navarro y en todas las situaciones salió victorioso, teniendo incluso piernas para adentrarse en campo rival.

Valoración del redactor

Garcés

Defensa

Facundo Garcés
8

Valoración del redactor

Primero con Guruzeta y después con Sannadi, el internacional por Malasia fue infranqueable por alto. Ordenó a la defensa y cerró todos los caminos al gol del Athletic, que no pudieron superarle.

Valoración del redactor

Tenaglia

Defensa

Nahuel Tenaglia
8

Valoración del redactor

El argentino se está consolidando como central. Cada vez más compenetrado con Garcés, su actuación en San Mamés fue de un altísimo nivel. Rápido en el corte, no dejó ni un resquicio a sus rivales. Además, sacó el balón de forma limpia.

Valoración del redactor

Diarra

Defensa

Moussa Diarra
6

Valoración del redactor

El maliense volvió a repetir como lateral izquierdo y se mostró seguro tanto en el corte como cuando tuvo que jugar el balón. Diarra dio solidez a la banda zurda de la zaga y rozó el gol en un cabezazo que bloqueó la defensa.

Valoración del redactor

Pablo Ibañez

Centrocampista

Pablo Ibañez
7

Valoración del redactor

El navarro empezó como pivote junto a Blanco y terminó en la banda derecha después del cambio de dibujo de Coudet. En ambas posiciones dejó una gran capacidad de trabajo y fluidez para tocar y asociarse.

Valoración del redactor

Carlos Vicente

Centrocampista

Carlos Vicente
5

Valoración del redactor

El aragonés estuvo más pendiente de contener a Berenguer y a Yuri que de atacar. Intentó desplegarse ofensivamente sin éxito, trabajando con intensidad en defensa. Fue sustituido al descanso dentro de la revolución del Chacho.

Valoración del redactor

Blanco

Centrocampista

Antonio Blanco
6

Valoración del redactor

El cordobés tuvo más errores en el pase que de costumbre, generando ocasiones de peligro para el Athletic. En la segunda mitad se rehízo y fue el faro en la medular de los vitorianos, dando equilibrio al fútbol de los albiazules.

Valoración del redactor

Aleñá

Centrocampista

Carles Aleñá
6

Valoración del redactor

El mediapunta catalán volvió a ocupar la banda izquierda, donde tuvo mucho trabajo. Intentó combinar y oxigenar al equipo con sus conducciones, yéndose al corazón de la jugada para construir el juego. Participó en el 0-1 de Denis.

Valoración del redactor

Guridi

Centrocampista

Jon Guridi
5

Valoración del redactor

Trabajo y más trabajo del guipuzcoano, que durante los 45 minutos que estuvo sobre el césped fue el armador de la presión albiazul. Intentó aguantar el balón y conectar la media y el ataque recorriendo largas distancias.

Valoración del redactor

Mariano Díaz

Delantero

Mariano Díaz
4

Valoración del redactor

El hispano-dominicano se estrenó como titular con el Alavés. Lejos del área, Mariano se buscó sus ocasiones al espacio, peleándose con los centrales. Vio una amarilla que le condicionó en la presión y fue sustituido al descanso.

Valoración del redactor

Victor Parada

Defensa

Victor Parada
5

Valoración del redactor

Guardó su zona y realizó un carrerón hasta el área rival que no pudo resolver.

Valoración del redactor

Lucas Boyé

Delantero

Lucas Boyé
6

Valoración del redactor

El delantero argentino se estrenó con el Alavés y mostró sus cualidades. Fue la referencia del equipo arriba, peleando, asociándose y aguantando el balón para que sus compañeros pudieran estirarse. Un gran debut.

Valoración del redactor

Jon Pacheco

Defensa

Jon Pacheco
5

Valoración del redactor

El central se estrenó con el Alavés incrustándose en la defensa de tres con la que terminaron los vitorianos el partido. No falló en ninguno de los despejes y se mostró seguro ante las acometidas bilbaínas.

Valoración del redactor

Denis Suarez

Centrocampista

Denis Suarez
9

El mejor del partidoMejor del partido

Valoración del redactor

El gallego dio una lección de fútbol en San Mamés. Más allá del gol de la victoria, en el que su centro pegó en Berenguer colándose en la portería de Simón, Denis movió los hilos en el medio campo, asociándose con sus compañeros y dando fluidez y ritmo al fútbol vitoriano. No falló un pase. Una segunda parte brillante.

Valoración del redactor

Toni Martínez

Delantero

Toni Martínez
6

Valoración del redactor

El murciano fue suplente por primera vez en la temporada. Sin embargo, cuando salió en el descanso, tuvo gran presencia. Con Boyé como referencia, Martínez se movió entre líneas, incomodando a la defensa del Athletic con su presión.

Valoración del redactor

Sube

sube

Seguro

Jonny Otto

El gallego se ha consolidado como uno de los principales valores defensivos de los vitorianos. Jonny dominó su banda en San Mamés. Nadie le hizo daño por la derecha.

Baja

sube

Solo

Mariano Díaz

El hispano-dominicano se estrenó como titular pero estuvo muy solo en punta. Apenas pudo generar ocasiones en una primera mitad en la que el Alavés no atacó demasiado.

Clasificación general

  1. JugadorPuntos

  2. Nahuel Tenaglia37

  3. Antonio Blanco33

  4. Antonio Sivera33

  5. Carlos Vicente32

  6. Facundo Garcés32

  7. Pablo Ibañez31

  8. Carles Aleñá30

  9. Jonny Otto30

  10. Toni Martínez29

  11. Jon Guridi28

  12. Victor Parada26

  13. Mariano Díaz22

  14. Abde Rebbach18

  15. Calebe Gonçalves17

  16. Ander Guevara11

  17. Moussa Diarra11

  18. Denis Suarez9

  19. Lucas Boyé6

  20. Jon Pacheco5

  21. Carlos Benavídez-

  22. Grégoire Świderski-

  23. Gustavo Albarracín-

  24. Hugo Novoa-

  25. Lander Pinillos-

  26. Nikola Maras-

  27. Raúl Fernández-

  28. Yusi-

Top 50
