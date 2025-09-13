Denis Suárez, MVP albiazul del Athletic-Alavés. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores alavesistas
Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:46
Sivera
Portero
Valoración del redactor
El portero alicantino dejó su portería a cero por primera vez en la temporada. Seguro por alto y en los centros laterales, realizó un paradón a un remate de cabeza de Iñaki Williams que sostuvo al Alavés en el partido.
Jonny Otto
Defensa
Valoración del redactor
El gallego siempre cumple en el lateral derecho. Le tocó cruzarse con Williams, Berenguer y Navarro y en todas las situaciones salió victorioso, teniendo incluso piernas para adentrarse en campo rival.
Garcés
Defensa
Valoración del redactor
Primero con Guruzeta y después con Sannadi, el internacional por Malasia fue infranqueable por alto. Ordenó a la defensa y cerró todos los caminos al gol del Athletic, que no pudieron superarle.
Tenaglia
Defensa
Valoración del redactor
El argentino se está consolidando como central. Cada vez más compenetrado con Garcés, su actuación en San Mamés fue de un altísimo nivel. Rápido en el corte, no dejó ni un resquicio a sus rivales. Además, sacó el balón de forma limpia.
Diarra
Defensa
Valoración del redactor
El maliense volvió a repetir como lateral izquierdo y se mostró seguro tanto en el corte como cuando tuvo que jugar el balón. Diarra dio solidez a la banda zurda de la zaga y rozó el gol en un cabezazo que bloqueó la defensa.
Pablo Ibañez
Centrocampista
Valoración del redactor
El navarro empezó como pivote junto a Blanco y terminó en la banda derecha después del cambio de dibujo de Coudet. En ambas posiciones dejó una gran capacidad de trabajo y fluidez para tocar y asociarse.
Carlos Vicente
Centrocampista
Valoración del redactor
El aragonés estuvo más pendiente de contener a Berenguer y a Yuri que de atacar. Intentó desplegarse ofensivamente sin éxito, trabajando con intensidad en defensa. Fue sustituido al descanso dentro de la revolución del Chacho.
Blanco
Centrocampista
Valoración del redactor
El cordobés tuvo más errores en el pase que de costumbre, generando ocasiones de peligro para el Athletic. En la segunda mitad se rehízo y fue el faro en la medular de los vitorianos, dando equilibrio al fútbol de los albiazules.
Aleñá
Centrocampista
Valoración del redactor
El mediapunta catalán volvió a ocupar la banda izquierda, donde tuvo mucho trabajo. Intentó combinar y oxigenar al equipo con sus conducciones, yéndose al corazón de la jugada para construir el juego. Participó en el 0-1 de Denis.
Guridi
Centrocampista
Valoración del redactor
Trabajo y más trabajo del guipuzcoano, que durante los 45 minutos que estuvo sobre el césped fue el armador de la presión albiazul. Intentó aguantar el balón y conectar la media y el ataque recorriendo largas distancias.
Mariano Díaz
Delantero
Valoración del redactor
El hispano-dominicano se estrenó como titular con el Alavés. Lejos del área, Mariano se buscó sus ocasiones al espacio, peleándose con los centrales. Vio una amarilla que le condicionó en la presión y fue sustituido al descanso.
Victor Parada
Defensa
Valoración del redactor
Guardó su zona y realizó un carrerón hasta el área rival que no pudo resolver.
Lucas Boyé
Delantero
Valoración del redactor
El delantero argentino se estrenó con el Alavés y mostró sus cualidades. Fue la referencia del equipo arriba, peleando, asociándose y aguantando el balón para que sus compañeros pudieran estirarse. Un gran debut.
Jon Pacheco
Defensa
Valoración del redactor
El central se estrenó con el Alavés incrustándose en la defensa de tres con la que terminaron los vitorianos el partido. No falló en ninguno de los despejes y se mostró seguro ante las acometidas bilbaínas.
Denis Suarez
Centrocampista
Mejor del partido
Valoración del redactor
El gallego dio una lección de fútbol en San Mamés. Más allá del gol de la victoria, en el que su centro pegó en Berenguer colándose en la portería de Simón, Denis movió los hilos en el medio campo, asociándose con sus compañeros y dando fluidez y ritmo al fútbol vitoriano. No falló un pase. Una segunda parte brillante.
Toni Martínez
Delantero
Valoración del redactor
El murciano fue suplente por primera vez en la temporada. Sin embargo, cuando salió en el descanso, tuvo gran presencia. Con Boyé como referencia, Martínez se movió entre líneas, incomodando a la defensa del Athletic con su presión.
Sube
Seguro
Jonny Otto
El gallego se ha consolidado como uno de los principales valores defensivos de los vitorianos. Jonny dominó su banda en San Mamés. Nadie le hizo daño por la derecha.
Baja
Solo
Mariano Díaz
El hispano-dominicano se estrenó como titular pero estuvo muy solo en punta. Apenas pudo generar ocasiones en una primera mitad en la que el Alavés no atacó demasiado.
Clasificación general
JugadorPuntos
Nahuel Tenaglia37
Antonio Blanco33
Antonio Sivera33
Carlos Vicente32
Facundo Garcés32
Pablo Ibañez31
Carles Aleñá30
Jonny Otto30
Toni Martínez29
Jon Guridi28
Victor Parada26
Mariano Díaz22
Abde Rebbach18
Calebe Gonçalves17
Ander Guevara11
Moussa Diarra11
Denis Suarez9
Lucas Boyé6
Jon Pacheco5
Carlos Benavídez-
Grégoire Świderski-
Gustavo Albarracín-
Hugo Novoa-
Lander Pinillos-
Nikola Maras-
Raúl Fernández-
Yusi-
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.