El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Denis Suárez celebra su gol junto a Aleñá. Rafa Gutiérrez
Athletic-Alavés

La vaselina de Denis Suárez que terminó con la sequía goleadora del Alavés en San Mamés

El centro del gallego golpeó en Berenguer, colándose en la portería de Unai Simón

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:00

Seis años después, la afición del Deportivo Alavés volvió a celebrar un gol en San Mamés. El 27 de abril de 2019, Borja Bastón puso el empate (1-1) en Bilbao que permitió a los albiazules lograr un punto. Y el 13 de septiembre de 2025, Denis Suárez adelantó a los babazorros en el derbi ante el Athletic.

El gallego, que había entrado en el descanso en la triple sustitución del Chacho, se estrenó con el Alavés en una jugada a balón parado en el minuto 57. Denis sacó un córner en corto a Aleñá, que se la devolvió al ex del Villarreal, que levantó la cabeza y puso el balón en el área. Un envío que pegó en Berenguer y se envenenó, superando en vaselina a Unai Simón.

Delirio de los cientos de albiazules en San Mamés y de un Denis que dedicó el gol a su mujer, embarazada. Una diana que puso en ventaja a los vitorianos en un escenario en el que llevaban seis años sin celebrar un tanto.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  2. 2

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  3. 3 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  4. 4 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  5. 5 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  6. 6

    Bilbao bloquea el proyecto para levantar la nueva sede del Obispado y una clínica
  7. 7

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  8. 8

    Kutxabank derribará parte de su sede central en Gran Vía por problemas constructivos
  9. 9

    Más de 1.300 mayores de 65 años han sufrido robos en Bilbao entre enero y julio
  10. 10 Los tardeos de Bilbao prenden la mecha a una nueva temporada con novedades: más fiestas y locales que se apuntan a la moda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La vaselina de Denis Suárez que terminó con la sequía goleadora del Alavés en San Mamés

La vaselina de Denis Suárez que terminó con la sequía goleadora del Alavés en San Mamés