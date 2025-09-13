La vaselina de Denis Suárez que terminó con la sequía goleadora del Alavés en San Mamés

Jon Prada Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:00 | Actualizado 20:07h. Comenta Compartir

Seis años después, la afición del Deportivo Alavés volvió a celebrar un gol en San Mamés. El 27 de abril de 2019, Borja Bastón puso el empate (1-1) en Bilbao que permitió a los albiazules lograr un punto. Y el 13 de septiembre de 2025, Denis Suárez adelantó a los babazorros en el derbi ante el Athletic.

El gallego, que había entrado en el descanso en la triple sustitución del Chacho, se estrenó con el Alavés en una jugada a balón parado en el minuto 57. Denis sacó un córner en corto a Aleñá, que se la devolvió al ex del Villarreal, que levantó la cabeza y puso el balón en el área. Un envío que pegó en Berenguer y se envenenó, superando en vaselina a Unai Simón.

Delirio de los cientos de albiazules en San Mamés y de un Denis que dedicó el gol a su mujer, embarazada. Una diana que puso en ventaja a los vitorianos en un escenario en el que llevaban seis años sin celebrar un tanto.

