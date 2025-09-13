La vaselina de Denis Suárez que terminó con la sequía goleadora del Alavés en San Mamés
El centro del gallego golpeó en Berenguer, colándose en la portería de Unai Simón
Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:00
Seis años después, la afición del Deportivo Alavés volvió a celebrar un gol en San Mamés. El 27 de abril de 2019, Borja Bastón puso el empate (1-1) en Bilbao que permitió a los albiazules lograr un punto. Y el 13 de septiembre de 2025, Denis Suárez adelantó a los babazorros en el derbi ante el Athletic.
El gallego, que había entrado en el descanso en la triple sustitución del Chacho, se estrenó con el Alavés en una jugada a balón parado en el minuto 57. Denis sacó un córner en corto a Aleñá, que se la devolvió al ex del Villarreal, que levantó la cabeza y puso el balón en el área. Un envío que pegó en Berenguer y se envenenó, superando en vaselina a Unai Simón.
Delirio de los cientos de albiazules en San Mamés y de un Denis que dedicó el gol a su mujer, embarazada. Una diana que puso en ventaja a los vitorianos en un escenario en el que llevaban seis años sin celebrar un tanto.
