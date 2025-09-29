Parón académico en la UPV/EHU por Palestina: «Nuestra responsabilidad ética nos exige alzar la voz»

La UPV/EHU ha realizado este lunes un parón académico, entre las 11.00 y las 11.30 horas, para denunciar el «genocidio» en Gaza. ... Convocada por el equipo rectoral, la comunidad universitaria se ha concentrado en los tres campus para exigir «respeto y la aplicación del derecho internacional humanitario en la franja de Gaza».

Varios centenares de personas, desde estudiantes hasta docentes e investigadores, se han reunido en la plaza Jorge Oteiza del campus de Leioa. La vicerrectora de Bizkaia y de Comunicación, Estitxu Garai, ha leído un manifiesto en el que ha señalado que «corresponde a la comunidad universitaria la defensa de todos los derechos humanos y la denuncia de su vulneración». «Nuestra responsabilidad ética nos exige inevitablemente alzar la voz, es insoportable el sufrimiento que se está infligiendo al pueblo palestino», ha añadido.

En el texto, la comunidad universitaria ha mostrado su «firme» condena del «genocidio» y del «apartheid» que el Gobierno de Israel está llevando a cabo en Gaza y Cisjordania. Y también ha expresado su «solidaridad» con la flotilla Global Sumud frente a los ataques que ha recibido. «Nuestro apoyo, admiración y agradecimiento a las personas que navegan en 42 barcos hacia Gaza», reza el documento.

El acto ha comenzado con la lectura de un poema de la escritora palestina Fadwa Tuqan y ha seguido con la lectura del manifiesto. Garai ha señalado que «el Gobierno de Israel está conculcando derechos humanos incesantemente en Gaza y Cisjordania y utiliza los mismos métodos contra la flotilla en favor de Palestina». «No es suficiente reivindicar la paz cuando se esta matando de hambre a todo un pueblo». «No es una opción quedarnos callados», ha afirmado.

Romper con Israel

El parón académico fue convocado por el propio rector, Joxerramon Bengoetxea, que se ha manifestado en el campus de Gipuzkoa. La iniciativa no ha tenido consecuencias académicas, por lo que han sido cientos, si no miles, los estudiantes y docentes que han tomado parte en las concentraciones.

En las últimas semanas, la UPV/EHU ha elevado el tono en su denuncia del «genocidio» en Gaza. Bengoetxea explicó en una rueda de prensa, por ejemplo, que la institución académica revisará todos su convenios con empresas vascas que tengan relación con Israel y con la industria militar. Desde 2023, la Universidad no participa en ningún proyecto de investigación del que formen parte universidades israelíes que no hayan condenado la invasión de Gaza.

Las últimas iniciativas -la rev—la revisión de convenios, el parón académico— se han adoptado después de que el sindicato estudiantil Ikasle Abertzaleak, germen de GKS, tratara de boicotear el acto de inicio de curso. Los jóvenes disidentes de la izquierda abertzale denunciaron la «complicidad» de la Universidad y del Gobierno vasco con el «genocidio». Este lunes, Ikasle Abertzaleak se ha limitado a colgar una pancarta para exigir la «ruptura total» de relaciones entre la UPV/EHU e Israel.