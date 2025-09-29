El Lointek Gernika queda a la espera de que los estamentos deportivos decidan sobre su enfrentamiento ante el Elitzur Ramla israelí El conjunto hebreo plantea jugar todos los partidos como visitante y los duelos con las granate tendrían lugar a finales de noviembre

Julen Ensunza Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:42

El Lointek Gernika ha decidido esperar acontecimientos. Su presidente, Gerardo Candina, ya dijo, tras lograr el billete para la EuroCup Women el pasado miércoles ante su público, todo lo que tenía que decir en relación al doble enfrentamiento que debe disputar su equipo ante el conjunto israelí del Elitzur Ramla, emparejado en su grupo. «Estamos totalmente en contra del brutal genocidio en Gaza. Yo no los disputaría», lanzó a título personal.

Este lunes, en la presentación oficial del equipo en el polideportivo Maloste de la villa foral, el máximo mandatario no quiso realizar ningún tipo de declaración sobre el asunto a la espera de que se pronuncien los estamentos deportivos competentes en la materia, como la Federación Española de Baloncesto y la FIBA. El Lointek tiene tiempo. El doble enfrentamiento ante el cuadro hebreo no tendría lugar hasta finales de noviembre por mucho que la ida esté programada para el 23 de octubre en Ramla.

El Elitzur, único conjunto israelí que disputa competición FIBA femenina, no tiene intención de renunciar como hizo en 2023 el Ramat Hasharon, conjunto que también estuvo en el grupo del Lointek aquel curso. De hecho, su deseo, y así se lo ha propuesto al resto de rivales, es disputar todos los partidos como visitante. Además del conjunto hebreo, las forales tienen en su cuadro al Uniao Sportiva Azores de Portugal y al NKA Universitas Pecs de Hungría.

El Lointek ha disputado siete de las últimas doce ediciones de la EuroCup y, una vez que ha dejado clara cuál es su postura al respecto, ha optado por la prudencia a la espera de que sean los estamentos competentes los que se pronuncien. En la pasada Vuelta a España, varias etapas, incluida la de Bilbao, tuvieron que acabar unos kilómetros antes del punto establecido debido a las protestas propalestinas por la presencia del equipo Israel Premier Tech. El pasado sábado se conoció que esta escuadra ha sido excluida del Giro de Emilia, carrera ciclista que se disputará el 4 de octubre, por la organización de la ronda italiana.