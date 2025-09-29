La Euroliga se abre por primera vez a excluir a los equipos israelíes

Iván Benito Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:51 | Actualizado 13:49h. Comenta Compartir

Por primera vez en dos años, la masacre de Israel en Gaza ha entrado de lleno en el seno de la Euroliga. La máxima competición continental de baloncesto arranca este martes con una ampliación de 20 equipos, pero ni siquiera los dirigentes tienen la seguridad de poder terminar el curso con normalidad. La UEFA, el ente organizativo del fútbol europeo, estudia expulsar a los equipos hebreos de sus torneos debido a la situación del país como hiciera en 2022 con los clubes rusos y su decisión apunta ahora a tener efecto en todas las demás organizaciones deportivas.

«Obviamente influye», reconoce desde Dubái en rueda de prensa el director general Paulius Motiejunas. «A ver cómo prosigue el tema», declara, consciente de la importancia que tiene «una organización deportiva tan grande tomando decisiones». La Euroliga ya aseguró hace meses que no serán ellos los primeros en dar el paso, pero ahora no descarta el escenario de que el Maccabi, pese a ser propietario de la competición, y el Hapoel Tel Aviv sean excluidos.

«Reaccionaremos en consecuencia con los demás», informa. «No es que uno tenga que tomar una decisión y todos la sigamos de inmediato, pero en cuanto otras organizaciones deportivas empiecen a reaccionar, o incluso si la UEFA reacciona, hablaremos con los clubes», ha explicado el dirigente lituano. «Nosotros analizamos la situación a medida que avanzamos. Nuestro enfoque en este tipo de asuntos siempre ha sido seguir a las demás ligas y organizaciones deportivas», señala sobre una cuestión que considera «política».

Naciones Unidas elevó el pasado martes la calificación de las acciones de Israel contra Palestina a «genocidio». «La política no debería meterse en el deporte y especialmente en el baloncesto, pero estamos siguiendo la situación», despejó Motiejunas, que remarcó su preocupación en la seguridad de «los equipos, jugadores y afición». «Eso es lo más importante», concluyó Motiejunas.

Vitoria, desde hace décadas, se ha erigido como una plaza hostil para el Maccabi, símbolo de orgullo nacional en Israel. El club participa en la máxima competición europea desde 1958 y forma parte de la Euroliga desde 2001, un año después de la ruptura con la FIBA. Dentro de un largo historial de incidencias en sus duelos contra el Baskonia, la visita más agitada fue 18 de abril de 2002. Con el pase a la Final Four en juego, el dispositivo de seguridad que acompaña al club, el Mossad, enervó a la afición azulgrana por sus cacheos para evitar cualquier reivindicación palestina, mientras que la bandera de Israel y la estrella de David se proyectaron sobre el parqué durante el encuentro. «Nos metieron un gol. Si hubiéramos sabido qué publicidad iban a poner no lo hubiéramos firmado», justificó Querejeta entonces.

Los movimientos por la libertad palestina han continuado a lo largo de los años, con un incremento acentuado en los últimos años. En la última visita del Maccabi, miles de manifestantes pidieron ya la exclusión del Maccabi por las calles de la capital alavesa. A las reivindicaciones se sumó el diputado general de Álava Ramiro González el pasado 9 de septiembre. «Lo que ocurre en Gaza no es menos grave que la agresión de Rusia a Ucrania», apuntó, e instó a la Euroliga a apartar a los clubes hebreos. El Baskonia, por su parte, se alineó con la postura de la máxima competición, de la que es propietario. «Mientras la Euroliga no reciba un input más directo, van a seguir compitiendo», explicó Félix Fernández. Ahora, la directriz de la UEFA podía llegar esta semana.

Por el momento, tanto Maccabi como Hapoel arrancarán este martes el torneo. El conjunto amarillo lo hará ante el Anadolu Efes en Montenegro, debido a los recelos de las autoridades otomanas a que un equipo israelí esté en su país. Sus partidos de casa serán otro año más en el Pionir de Belgrado, mientras que el vigente campeón de la Eurocup, lo que le valió el billete a la Euroliga, lo hace en el exilio de Sofía. Allí debutará ante el Barcelona. El Baskonia no se cruzará con los conjuntos hebreos hasta el 11 y el 13 de noviembre, ambos a domicilio.

Las visitas de Hapoel y Maccabi al Buesa Arena serán el 27 de marzo y el 7 de abril, respectivamente. En caso de que finalmente sean apartados, el escenario más probable sería el mismo que se tomó em marzo de 2022 con el veto del CSKA de Moscú, el Zenit de San Petersburgo y el Unics Kazán. Los resultados contra los clubes hebreos no computarían.