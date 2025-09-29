El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Trump y Netanyahu se estrechan las manos en una reunión anterior en el Despacho Oval. AFP

Reunión «crítica» entre Trump y Netanyahu: los 21 puntos para la paz en los que deben ponerse de acuerdo

El presidente de EE UU pedirá al primer ministro israelí este lunes en la Casa Blanca que renuncie a la anexión de Cisjordania y acepte una amnistía para los líderes de Hamás que dejen las armas

Miguel Pérez

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:51

Donald Trump y Benjamín Netanyahu celebran este lunes una reunión que concentra el interés de todo el planeta. El presidente de Estados Unidos y el ... primer ministro israelí confrontarán sus opiniones sobre el plan de 21 puntos que la Casa Blanca ha redactado para poner fin a la guerra en Gaza y que tiene el beneplácito de una mayoría árabe y musulmana en Oriente Medio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estaba con él y veía que se estaba muriendo», explica una enfermera que atendió al herido grave en una discoteca de Bilbao
  2. 2 El SEPE concederá una prestación de 600 euros con solo cumplir un único requisito
  3. 3

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  4. 4

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  5. 5 El bar de Bilbao que triunfa en el tardeo con su estrella de siempre: la tortilla de patatas
  6. 6

    Frustran en Arrigorriaga una carrera ilegal con un centenar de coches llegados de todo Euskadi
  7. 7

    El Athletic quiere ampliar Lezama con un ambicioso plan que duplicará su superficie
  8. 8

    Barakaldo levanta 700 pisos sin tener garantizado su acceso a la electricidad
  9. 9 Garbiñe Muguruza anuncia que está embarazada
  10. 10

    «Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Reunión «crítica» entre Trump y Netanyahu: los 21 puntos para la paz en los que deben ponerse de acuerdo

Reunión «crítica» entre Trump y Netanyahu: los 21 puntos para la paz en los que deben ponerse de acuerdo