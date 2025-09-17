La UPV/EHU revisará sus convenios con las empresas vascas que colaboren con Israel

La UPV/EHU va a revisar sus convenios con aquellas empresas que colaboren con el Estado de Israel y que, en general, tengan intereses en ... la industria armamentística, estén o no relacionados con el «genocidio» en Gaza. Es una propuesta que ha anunciado este miércoles el rector, Joxerramon Bengoetxea, y que elevarán al Consejo de Gobierno de la institución académica en su próxima reunión.

En la cita «se propondrá que en los convenios que en adelante se firmen con las empresas incluyan una cláusula de respeto a los derechos humanos y de no relación con la industria armamentística. También se revisarán los acuerdos de colaboración existentes con empresas vascas», ha señalado Bengoetxea en una rueda de prensa junto a la vicerrectora de Bizkaia y de Comunicación, Estitxu Garai, y el vicerrector de Estudiantes y Compromiso Social, Asier Blas.

El rector ha sido preguntado por la vinculación de la Universidad con CAF, en el ojo de la polémica desde que el lehendakari le pidiera una «reflexión ética» por sus proyectos para desarrollar el tranvía de Jerusalén. A este respecto, Bengoetxea ha reconocido la «importancia estratégica» que la empresa tiene con la UPV/EHU con proyectos de investigación, de prácticas... Pero, al mismo tiempo, también aboga por que la firma haga una «reflexión ética».

Bengoetxea, además, ha desvelado que antes del verano la Universidad rechazó abrir un aula específica de CAF en el campus de Gipuzkoa. Se trata de aulas patrocinadas por empresas en las que se desarrollan proyectos conjuntos y, de alguna manera, se trabaja el vínculo entre las firmas y la institución académica. Además de negarse a abrir una nueva —«no lo vimos conveniente», ha dicho Bengoetxea—, la UPV/EHU analizará si mantiene el aula que CAF ya tiene desde 2022 en la Escuela de Ingeniería de Bilbao.

Todo esto se estudiará en el seno de una comisión específica. El equipo rectoral ha propuesto a las plataformas estudiantiles propalestinas participar en ese grupo de trabajo, que aún no se ha constituido. El pasado miércoles, jóvenes del sindicato Ikasle Abertzaleak (vinculados a GKS) y de grupos a favor de Palestina trataron de boicotear el acto de inicio de curso. Acusaban a la UPV/EHU y al Gobierno vasco de ser «cómplices del genocidio».

«Excluir» a universidades israelíes

Una semana después, Bengoetxea ha anunciado una potente batería de medidas adoptadas «ante el genocidio del pueblo palestino». Algunas tienen que ver con la mencionada revisión de contratos con empresas con lazos con Israel o la industria armamentística; y con el compromiso a futuro de introducir cláusulas de «respeto a los derechos humanos» en los contratos.

Otras medidas están más enfocadas al ámbito académico e investigador. Por ejemplo, la UPV/EHU propondrá a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, así como a otros órganos interuniversitarios, al Gobierno de España y la Comisión Europea, «excluir» a las Universidades israelíes de los fondos destinados a la colaboración en investigación, académica o cultural». «Blindar el trabajo de la comunidad investigadora y su participación en los proyectos requiere inevitablemente la intervención de las entidades e instituciones que los financian», ha señalado el rector, que se ha mostrado confiado en que otras universidades apoyen su iniciativa.

Desde esta perspectiva, la Universidad vasca denuncia la participación del Gobierno de Israel en los proyectos de investigación europeos. Y el acceso de grupos de investigación israelíes a fondos europeos a través de iniciativas como Horizon Europe, aprovechando el acuerdo de asociación entre Europa y el Ejecutivo israelí. Desde noviembre de 2023, en la Universidad del País Vasco no se han firmado nuevos proyectos de investigación en los que participa Israel.

274 millones en proyectos

El equipo rectoral desarrolla, de esta manera, el compromiso adquirido por su Consejo de Gobierno en abril de 2024 de «no mantener y romper relaciones con universidades e instituciones israelíes que no condenen expresamente los crímenes contra la Humanidad que se están cometiendo en Palestina». Fruto de ese acuerdo, la UPV/EHU ha renunciado a participar en proyectos de investigación por la implicación de entidades israelíes.

Esos consorcios europeos a los que ha renunciado la Universidad vasca cuentan con fondos de hasta 274 millones de euros para financiar proyectos en áreas como la biomedicina o las ciencias computacionales. En algunos casos, esa decisión de excluirse de los proyectos la han tomado los propios grupos de investigación de la UPV/EHU y en otros ha sido «por decisión del equipo rectoral».

Los dirigentes universitarios han activado otras medidas de su propia cosecha. Por ejemplo, se va a aprobar una beca dirigida exclusivamente a investigadores palestinos con ayudas de alojamiento y manutención. «La comunidad científica palestina está siendo aplastada», ha denunciado el rector. «Tenemos la firme voluntad de hacer todo lo que esté en nuestras manos para la reconstrucción del sistema universitario palestino», ha añadido. La UPV/EHU también organizará un congreso. Bengoetxea ha finalizado su intervención mostrando su solidaridad con la flotilla Global Sumud en favor de Palestina.