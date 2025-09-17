El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una familia palestina huye de Gaza City en una camioneta cargada con todos sus enseres.

Una familia palestina huye de Gaza City en una camioneta cargada con todos sus enseres. AFP

Dos mil euros marcan la diferencia entre la vida y la muerte en Gaza City

El ejército abre una nueva ruta para evacuar la capital asediada, pero miles de familias se quedan ante el desorbitado coste que supone viajar y conseguir una tienda en los campamentos del sur

M. Pérez

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:16

Apenas 2.000 euros establecen la diferencia entre la vida y la muerte en Gaza City, donde las evacuaciones se han acelerado bajo los «atroces» ... bombardeos de la aviación y la artillería hebreas, según han denunciado este miércoles medios palestinos. Como sucediera durante la madrugada anterior, las explosiones de misiles y obuses han iluminado esta noche la mayoría de los barrios de la capital en un intento de eliminar los puestos y las trampas tendidas por Hamás al ejército en el enorme laberinto de ruinas de la ciudad. Es lo que sostienen las Fuerzas de Defensa. Para los locales, se trata más bien de utilizar la violencia para forzar el desalojo inmediato de un enclave que hasta hace tres semanas alojaba a más de un millón de personas.

