Jóvenes de GKS revientan el acto de inicio de curso de la UPV/EHU

Jóvenes de GKS han reventado el acto de inicio de curso de la UPV/EHU que se celebra este miércoles en el campus de Gipuzkoa. ... Acusan a la Universidad y al Gobierno vasco de ser «cómplices» del «genocidio» en Gaza.

Miembros de ikasle abertzaleak, adscritos a GKS, han convocado una protesta en el jardín Miguel de Unamuno, en el campus universitario, y han recibido con una sonora pitada a los asistentes, entre los que se encontraban el rector, Joxerramon Bengoetxea; el lehendakari, Imanol Pradales, y destacados miembros del mundo político, económico, cultural y social vascos.

Una vez ha comenzado el acto, los jóvenes comunistas se han acercado a la puerta del recinto y se han vivido momentos de tensión con el personal de seguridad, sin que se hayan registrado incidentes de gravedad.

El propio rector se ha acercado a intentar dialogar con los manifestantes para pedirles «respeto», aunque ha sido en vano y la protesta ha continuado. Dada la imposibilidad de desarrollar el acto con normalidad, la Ertzaintza ha desplegado los antidisturbios, ante cuya presencia los manifestantes han retrocedido. No se han producido cargas.

Finalmente el acto ha dado comienzo con un saludo del rector, que ha denunciado la agresión de Israel sobre Gaza. «Llamemos a las cosas por su nombre: por la paz y contra el genocidio», ha dicho. A continuación, se ha guardado un minuto de silencio «para denunciar la hambruna, la destrucción y los asesinatos que el Gobierno israelí está practicando en Gaza».