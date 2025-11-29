El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En torno a 3.000 personas se manifestaron ayer en Bilbao a favor de la escuela pública en un contexto en el que el Gobierno ha activado una mesa contra la segregación escolar. Ignacio Pérez

Miles de personas piden «priorizar» la escuela pública para atajar la segregación

La plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro denuncia en Bilbao las políticas «privatizadoras» del Gobierno vasco

Iñigo Fernández de Lucio

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:03

Comenta

Varios miles de personas, en torno a 3.000, se han manifestado este sábado en Bilbao para exigir al Gobierno vasco que «priorice» la escuela ... pública para hacer frente a la segregación escolar y denunciar sus políticas educativas «privatizadoras». Convocada por la plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro, la protesta ha recorrido Gran Vía desde el Sagrado Corazón hasta el Ayuntamiento, donde se ha leído un comunicado que aboga por dar prioridad a la red pública frente a la concertada «tanto en recursos como en financiación», mejorar las infraestructuras, acabar con la sobreoferta de plazas escolares, «reducir» las subvenciones a centros de titularidad privada y abrir vías a los colegios concertados para su «publificación».

