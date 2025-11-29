Miles de personas piden «priorizar» la escuela pública para atajar la segregación

Varios miles de personas, en torno a 3.000, se han manifestado este sábado en Bilbao para exigir al Gobierno vasco que «priorice» la escuela ... pública para hacer frente a la segregación escolar y denunciar sus políticas educativas «privatizadoras». Convocada por la plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro, la protesta ha recorrido Gran Vía desde el Sagrado Corazón hasta el Ayuntamiento, donde se ha leído un comunicado que aboga por dar prioridad a la red pública frente a la concertada «tanto en recursos como en financiación», mejorar las infraestructuras, acabar con la sobreoferta de plazas escolares, «reducir» las subvenciones a centros de titularidad privada y abrir vías a los colegios concertados para su «publificación».

Ha sido la primera gran movilización por la escuela pública desde la época de la tramitación de la Ley de Educación, que se aprobó en diciembre de 2023. Entre otras muchas cuestiones, la normativa alumbró un nuevo concepto, el Servicio Público Vasco de Educación, que otorga la misma consideración a la red pública y a la concertada y las iguala en derechos y obligaciones. Un constructo contra el que se revolvieron los sectores favorables a la existencia de una única red pública. La red concertada –colegios e ikastolas– matriculan en Euskadi al 50% del alumnado, aproximadamente, la proporción más alta de España y una de las más elevadas de Europa.

«Lo privado no es público», ha sido, precisamente, uno de los principales lemas coreados este sábado. «La escuela pública es el único servicio educativo público, gratuito y universal», señala el manifiesto leído al término de la marcha. El texto reivindica los «valores» de la red, entre los que señala su carácter «plural, integrador, compensador de los desequilibrios de origen, laico, comprometido con la coeducación, basado en la igualdad y la calidad, que garantiza la educación integral y la cohesión social de todo el alumnado».

Según ha explicado la portavoz de la plataforma, Maribel López de Luzuriaga, el contexto para convocar la protesta es que el Departamento de Educación del Gobierno vasco ha constituido una mesa contra la segregación escolar. El foro reúne a decenas de agentes educativos, políticos y sindicales con el objetivo de alcanzar un pacto social contra este problema, aunque lo cierto es que ya ha recibido fuertes críticas de diferentes participantes, entre ellos EH Bildu, PP y todos los sindicatos.

A juicio de Euskal Eskola Publikoaz Harro, las medidas que saldrán de esa mesa «no solucionarán nada», ya que «no es más que un lavado de cara» de las políticas puestas en marcha en los últimos años por Educación. Por ejemplo, el reparto del alumnado vulnerable en los primeros cursos de Infantil o el aumento de recursos para afrontar la creciente complejidad en las aulas.

«Parches»

Los colectivos a favor de la red pública consideran que «la razón de la segregación es la propia existencia de la red concertada». «El problema de la segregación es estructural y no se va a arreglar si no se dejan de lado las políticas privatizadoras», asevera el comunicado leído ayer. «No se puede educar en igualdad manteniendo una red privada sostenida con fondos públicos siempre en perjuicio de la escuela pública», subraya.

Por todo ello, el colectivo reclama «políticas valientes que pongan en cuestión la realidad dual» del sistema educativo vasco, que ve «injusto» porque «crea guetos» y «financia cada vez más un modelo segregador y no inclusivo que tampoco euskalduniza». Esas políticas pasarían, dice, por «priorizar» la red pública y acabar con la sobreoferta de plazas escolares en un contexto de caída de la natalidad. Cada año se ofertan en Bizkaia en torno a 8.300 plazas para menos de 6.000 niños en el aula de 2 años, que es el curso habitual de entrada al sistema educativo.

Según un informe de Educación de 2023, de los 167 centros considerados de alta complejidad, 114 (el 68%) son públicos. Por otro lado, el diagnóstico elaborado por el departamento este curso señala que Educación envía al 60% del alumnado que llega con el curso iniciado, y que en su inmensa mayoría es inmigrante y vulnerable, a la escuela pública. La proporción es similar a la de los últimos años, a pesar de que la matrícula viva se concibe como uno de los principales instrumentos para atajar la segregación. Euskadi es, tras Cataluña, la comunidad autónoma que más segrega al alumnado extranjero.