Pedrosa llama a adoptar medidas «urgentes» contra la segregación escolar

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha llamado este lunes a adoptar «medidas urgentes» contra la segregación escolar porque «hay mucho en juego». Si ... bien considera que las iniciativas adoptadas hasta ahora —como la obligación de los colegios de reservar plazas para alumnado vulnerable— «están funcionando», «no es suficiente». Pide, por ello, «altura de miras» para atajar un problema que tiene importantes derivadas para el sistema educativo.

Pedrosa ha presidido la segunda reunión del foro 'Eskola Bikaina Denontzat' (Una escuela excelente para todos). Se trata de una mesa que busca alumbrar, para final de curso, un pacto social contra la segregación escolar que comprometa a más de una cincuentena de agentes educativos y sociales. El foro, inspirado en iniciativas adoptadas en Cataluña, fue inaugurado por el lehendakari el pasado mes de septiembre y viene a dar cumplimiento a la Ley de Educación.

Hasta ahora, los agentes han recibido un diagnóstico inicial elaborado por el Departamento de Educación, al que han añadido sus aportaciones. La tercera cita del foro, que tendrá lugar en un mes, dará comienzo a la tercera fase, la de elaboración de los principios que guiarán las medidas a adoptar. En una comparecencia ante los medios de comunicación, la consejera ha mostrado su «satisfacción» con el trabajo realizado hasta el momento y su «esperanza de dar un paso más». «Esperamos cooperación y diálogo», ha dicho, tras ensalzar el proceso como «constructivo».

Pedrosa ha defendido que las medidas adoptadas en los últimos años han dado resultados «positivos» en «algunas» zonas. Es decir, que se está logrando «equilibrar la composición del alumnado entre diferentes centros», aunque no ha detallado a qué municipios se refiere. Recientemente, el Ararteko ha puesto en solfa los datos de Educación en Ordizia, donde el problema de la segregación es más sangrante, y donde el desequilibrio entre el alumnado de la red pública (donde la mayoría son extranjeros) y el único centro concertado es enorme.

El problema de la segregación tiene consecuencias de tipo social y académico. Acentúa los guetos que ya de por sí se forman en las ciudades, al matricular unos pocos centros al alumnado más pobre, sobre todo inmigrante, lo que genera dinámicas de exclusión social. Desde el punto de vista escolar, la literatura científica demuestra que los entornos más segregados obtienen resultados académicos muy inferiores a la media, lo que afecta también a la igualdad de oportunidades. Tras Cataluña, Euskadi es la comunidad autónoma que más segrega al alumnado de origen extranjero.

Críticas por ser un «paripé»

Así las cosas, Pedrosa confía en que el proceso puesto en marcha permita hacer frente a los problemas actuales pero también sentar las bases para «construir la escuela del futuro». Una que ponga al alumnado y a su bienestar emocional «en el centro» y que sea más «equitativa, inclusiva y eficaz». «La interculturalidad es un cambio que ha llegado para quedarse, y debemos construir una escuela que consiga que la diversidad sea una fortaleza», ha añadido. Ello requiere de una «estrategia de país» y por ello ha pedido «altura de miras» a los participantes en el foro.

La mesa reúne a agentes de lo más variado, desde el propio Departamento de Educación hasta Eudel; el Consejo Escolar de Euskadi; Inspección educativa; el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa (ISEI-IVEI); asociaciones de familias (Ehige de la red pública y Fapae/Eigef de la concertada); entidades del tercer sector (Unicef, Save the Children, Plena Inclusión, Eusko Ikaskuntza); universidades (UPV/EHU, Deusto, Mondragon Unibertsitatea y BAM); partidos políticos (PNV, PSE, EH Bildu y PP); sindicatos (LAB, UGT, CC OO, Interinoak; faltan ELA y Steilas); y patronales de la red concertada (Kristau Eskola, Ikasgiltza, AICE, EIBE, Elizbarrutia e Ikastolen Elkartea).

Como sucediera tras la primera reunión, ningún agente ha querido tomar la palabra, aparte de la consejera. En privado, no obstante, distintas fuentes se muestran escépticas con el proceso, se refieren abiertamente al foro como un «paripé» y no ocultan su enfado tanto por el contenido de la mesa como por la metodología seguida. Un ejemplo: en la reunión de este lunes, el departamento ha dicho que entenderá que los participantes que acudan a la siguiente reunión darán por válido el diagnóstico elaborado.

Sin embargo, varios de ellos aseguran no compartir parte del contenido del documento pero tampoco quieren levantarse de la mesa, toda vez que el de la segregación es un reto de país. Muchos comparan este foro con el que puso en marcha el Departamento de Salud para atajar los problemas de Osakidetza y que, si bien concitó un amplio consenso en varias cuestiones, no contó con el apoyo final de la oposición ni de la mayoría sindical.