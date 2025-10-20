El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El lehendakari presidió la primera reunión del foro. Maika Salguero

Pedrosa llama a adoptar medidas «urgentes» contra la segregación escolar

La mesa Eskola Bikaina Denontzat define el diagnóstico inicial de la situación y encara ya la siguiente fase

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:15

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha llamado este lunes a adoptar «medidas urgentes» contra la segregación escolar porque «hay mucho en juego». Si ... bien considera que las iniciativas adoptadas hasta ahora —como la obligación de los colegios de reservar plazas para alumnado vulnerable— «están funcionando», «no es suficiente». Pide, por ello, «altura de miras» para atajar un problema que tiene importantes derivadas para el sistema educativo.

