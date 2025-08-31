El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Educación comenzó a radiografiar el alumnado vulnerable como parte de la lucha contra la segregación. Adobe

La proporción de alumnado «vulnerable» se dispara en todas las zonas escolares de Bizkaia

Cuando se implantó la medida en 2023 la proporción era del 15%, cifra que ahora se ha duplicado en algunas áreas, según el Gobierno vasco

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:56

El Departamento de Educación del Gobierno vasco comenzó en 2023 una lucha contra la segregación escolar. Una de las principales medidas era repartir de forma ... más homogénea el alumnado considerado «vulnerable», que tiende a concentrarse en determinados centros gueto. El primer paso para ello, a partir del curso 2023/24, fue identificar a los estudiantes más desfavorecidos. Entonces sólo se hizo en el aula de 2 años, que es el curso habitual de entrada al sistema educativo (ahora ese mecanismo se aplica también en las aulas de 3 y 4 años). Cada colegio debe reservar plazas para este alumnado.

