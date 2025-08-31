Urretxu-Zumarraga lidera la estadística y no hay municipios alaveses entre los diez más vulnerables

De cara al nuevo curso, Educación ha vuelto a cartografiar la población vulnerable en las aulas de 2, 3 y 4 años. La edad de ... entrada habitual al sistema educativo son 2 años; es decir, es el curso en el que hay más competencia por encontrar una plaza escolar. Los colegios deben reservar plazas para alumnos vulnerables.

En esta ocasión, el índice de vulnerabilidad para los nacidos en 2023 –que empiezan en el aula de 2 años– deja varias curiosidades. Por ejemplo, entre las diez localidades con la proporción más alta de vulnerables no aparece ninguna alavesa, que es el territorio con menor renta media y más inmigración. Urretxu-Zumarraga lidera la lista (son dos localidades pero Educación las unifica en su planificación). Su tasa de vulnerabilidad es del 33,3%, a pesar de que la renta media es superior a la de Sestao, Barakaldo, Trapagaran, Santurtzi, Portugalete... También tienen menos población extranjera que la media de Euskadi, más euskaldunes y, en el caso de Urretxu, menos paro.

El curioso caso de Elorrio

En Bizkaia, la zona con más vulnerabilidad es Amézola-Rekalde-Irala (30,3%). Fuera de Bilbao, Bermeo encabeza la estadística (29,2%), seguida de Ermua (27,7%) y Elorrio (26,7%). El caso de este último municipio –donde ha habido varias polémicas por el cupo para alumnado vulnerable– es llamativo. Tiene menos paro, menos población extranjera que la media de Bizkaia y la renta individual es superior a la del territorio.

Otro aspecto curioso es que el índice de Elorrio para el aula de 2 años se ha más que duplicado en sólo un año. Entre los nacidos en 2022, el porcentaje de vulnerables fue del 12,7%. Y, para los nacidos en 2023, como se ha dicho, del 26,7%. Ninguna zona cambia tanto. Tras Elorrio aparece Sestao en la tabla (25% de vulnerables), que, con ingresos medios de 18.200 euros, un 12% de paro y un 17% de extranjeros, sí tiene mayores bolsas de pobreza.