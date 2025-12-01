«Los alumnos no deben condicionar la libertad de expresión»

Iñigo Fernández de Lucio Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:28 Comenta Compartir

– En la educación no universitaria se denunciaron el curso pasado 267 agresiones a profesores. ¿Esta realidad se da también en la UPV/EHU?

– Que yo sepa, agresiones de tipo físico no se han producido, pero sí situaciones de tensión y señalamientos. Tanto entre estudiantes como de estudiantes hacia profesorado y también en algunos casos de profesorado hacia estudiantes. Son situaciones que nos preocupan y para las que tenemos en marcha la revisión de un protocolo y la elaboración de unas recomendaciones a los centros y a los campus para encauzar estas situaciones. Debemos asegurar que la Universidad es un espacio de libertad donde nadie se encuentra en situación de amenaza o tensión por sus pensamientos y que los puede expresar libremente, siempre dentro del espíritu crítico universitario, por supuesto fomentando la crítica.

– ¿Tienen los profesores la libertad para expresar opiniones fuera del aula contrarias al ideario de la Universidad?

– La Universidad no debe tener un ideario, sino una metodología. Evidentemente el ideario de la Universidad tiene que ser la defensa de la paz, los derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas, el espíritu científico, la libertad científica....Esos son los idearios de la Universidad. También la libertad de expresión, incluso para criticar al profesorado, pero no para realizar amenazas o insultos.

– Alumnos han señalado a profesores por sus opiniones en redes, dos ertzainas suspendieron una charla por la presión radical... ¿Hasta qué punto condicionan los estudiantes esa libertad de expresión?

– Nuestra postura es que no deben condicionar. En ese caso, fueron los ertzainas quienes consideraron que no era conveniente proceder con esa charla pero unas semanas después se ha podido realizar. Es decir, nosotros en todo momento defenderemos que haya unas relaciones pacíficas y de respeto. Y dentro de ese respeto todas las críticas son bienvenidas porque la Universidad es un foro de crítica, pero siempre dentro del respeto a las personas y, evidentemente, de esa tolerancia necesaria hacia las ideas distintas que tenemos que practicar todos.

– Usted sufrió un escrache durante el acto de inicio de curso. Cuando fue a dialogar con los alumnos, recibió una lluvia de insultos. ¿Cómo vivió aquella situación?

– No me gustó nada, lógicamente. Me pareció muy triste. Me pareció que eran expresiones de una falta de tolerancia, de educación y de respeto institucional. Además, los insultos que se vertieron contra mí los encajo, pero hubo insultos contra el lehendakari totalmente fuera de lugar. En ningún momento puedo mostrar ningún tipo de comprensión y mucho menos de justificación. Hicieron pasar un muy mal rato a las tres personas que homenajeamos en ese momento con las medallas de oro, que eran José Ángel Iribar, Carlos Garaikoetxea y Nekane Balluerka. Y creo que dieron una pésima imagen, quizá la peor que se puede dar en ese momento y en ese acto.