Radicales obligan a suspender una conferencia de dos ertzainas en la UPV/EHU

La charla se iba a impartir en el campus de la Facultad de Derecho de San Sebastián

David Guadilla

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:33

Comenta

Grupos radicales impidieron este miércoles la conferencia que iban a impartir dos ertzainas en la Facultad de Derecho del campus de la UPV/EHU de ... San Sebastián. Los agentes, que también son alumnos del centro, iban a liderar una «dinámica de trabajo» en un curso de Criminología. El Departamento de Seguridad ha condenado «enérgicamente el boicot» al considerar que «son hechos que ponen en evidencia la intolerancia hacia la Ertzaintza de algunas personas que impiden» que sus miembros puedan ejercer sus derechos ciudadanos como cualquier otra persona, con total libertad».

