Radicales obligan a suspender una conferencia de dos ertzainas en la UPV/EHU

Grupos radicales impidieron este miércoles la conferencia que iban a impartir dos ertzainas en la Facultad de Derecho del campus de la UPV/EHU de ... San Sebastián. Los agentes, que también son alumnos del centro, iban a liderar una «dinámica de trabajo» en un curso de Criminología. El Departamento de Seguridad ha condenado «enérgicamente el boicot» al considerar que «son hechos que ponen en evidencia la intolerancia hacia la Ertzaintza de algunas personas que impiden» que sus miembros puedan ejercer sus derechos ciudadanos como cualquier otra persona, con total libertad».

El veto llega en un momento en el que la tensión alrededor de la Policía autonómica es máxima, sobre todo a raíz de los incidentes que se vivieron hace diez días en Vitoria durante la convocatoria de un acto de Falange. Diversos colectivos de extrema izquierda, la mayoría vinculados con la izquierda abertzale, trataron de reventar el acto en una jornada que acabó con graves incidentes y alrededor de 40 heridos, una veintena de ellos ertzainas.

El operativo de los agentes ha sido puesta en tela de juicio por EH Bildu, quien ha cargado contra el Departamento de Seguridad por permitir la concentración de la extrema derecha y ha llegado a acusar a la Ertzaintza de actuar en connivencia con la Falange. En un cruce de declaraciones que va a más a medida que pasan los días, el Gobierno vasco no ha dudado en meter en el mismo saco a la Falange y a los colectivos de la extrema derecha, acusándoles de tener actitudes «fascistas». No solo eso. También ha vinculado a la izquierda abertzale con los incidentes. El propio Zupiria recordó el miércoles que incidentes similares a los vividos en Vitoria el 12-O ya hubo en 2008, protagonizados, según señaló, «por los padres de los cachorros que han montado este lío».

La charla que se iba a desarrollar el miércoles en la Facultad de Derecho de Donostia no llegó ni a empezar. Al enterarse de su celebración, grupos radicales empezaron a mostrar su rechazo a la convocatoria y empapelar la facultad con carteles en los que se podía leer 'Polizia unibertsitatetik kanpora! (Fuera la Policía de la Universidad). Según el Departamento de Seguridad, en una nota oficial publicada este mismos jueves, los agentes, que también son alumnos de Criminlogían iban a acudir a explicar su experiencia a los alumnos de criminología «a petición del profesorado». «Pero parte del alumnado protestó y el profesorado decidió cancelar la dinámica». El Departamento de Seguridad ha trasladado su solidaridad a los dos ertzainas «víctimas de este boicot».