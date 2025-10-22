«El objetivo no era la Falange, era la Ertzaintza», denuncia Zupiria

Diez días después de los graves incidentes que se vivieron en Vitoria provocados alrededor de un acto de Falange, Bingen Zupiria ha querido poner ... una vez más el foco es los que para el tienen la responsabilidad de unos altercados que se saldaron con cerca de cuarenta heridos. Grupos cercanos a la izquierda abertzale «que la tienen tomada con la Ertzaintza». De hecho, el consejero de Seguridad tiene claro que el objetivo de estos grupos el 12 de octubre no era la formación de extrema derecha, sino la Policía autonómica. «Hay organizaciones alegales antisistema que tienen como objetivo poner patas arriba este modelo de convivencia y para ello, utilizan los recursos que tienen en sus manos».

Zupiria, en una entrevista en Radio Popular, ha vuelto a realizar un relato temporal de cómo se produjeron los incidentes del 12-O, que «no comienzan porque haya una concentración autorizada de Falange», sino porque unas personas que habían convocado una contraconcentración «se mueven del lugar, llegan a la plaza donde está concentrada Falange y empiezan a agredirles».

El máximo responsable de la Ertzaintza también ha aludido a la posibilidad de que el acto de Falange se hubiese prohibido, tal y como se le ha exigido desde la izquierda abertzale. Pero ha vuelto a señalar que no es tan sencillo. Y para ello ha tirado de hemeroteca. «La última vez que Falange se había manifestado en Euskadi fue el 25 de octubre del año 2008». «En aquel momento, en un día complicado en el que había hasta tres manifestaciones diferentes en la calle, el Departamento de Seguridad decidió prohibir la manifestación de Falange. Hubo un recurso a la Justicia y los jueces decidieron que el derecho a la libre expresión y a la manifestación de Falange, que es partido legal, estaba por encima de otras cuestiones», ha indicado.

Un precedente que, a su juicio, tiene similitudes con lo sucedido hace dos semanas. «También hubo incidentes en Vitoria. ¿Y quiénes los protagonizaron?, los padres de estos cachorros que han montado el lío ahora», ha puntualizado.

Respecto a los grupos «antisistema» que se contramanifestaron, ha aludido a varios grupos, distintos, que entre ellos no se llevan bien, pero que hay acciones en las que conviven, en referencia, por una parte a Ernai, juventudes de Sortu, y por otra, a GKS o Jardun, contrarios a la actual estrategia oficial de EH Bildu.

Zupiria ha manifestado que «alguna organización política, a veces, ve la necesidad de darles cobertura». «Desde que se conoció la concentración que se iba a celebrar el 12 de octubre en Vitoria (de Falange), a finales de septiembre, nadie había dicho nada. Hemos empezado a hablar de la concentración cuando no queremos hablar de los incidentes, y hay alguien que está interesado en dar cobertura a esos incidentes para no enfrentarse con esas organizaciones que crearon aquellos incidentes», ha señalado.

«Cada vez que hay un incidente de estos, hay dos organizaciones políticas que ofrecen cierta cobertura y ponen el foco donde no está, y son EH Bildu y Sumar», ha aseverado.