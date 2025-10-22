El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Youth League: sigue el partido del Athletic ante el Qarabag

«El objetivo no era la Falange, era la Ertzaintza», denuncia Zupiria

«Cada vez que hay un incidente de estos, Bildu y Sumar ofrecen cierta cobertura y ponen el foco donde no está», asegura el consejero de Seguridad

David Guadilla

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:00

Diez días después de los graves incidentes que se vivieron en Vitoria provocados alrededor de un acto de Falange, Bingen Zupiria ha querido poner ... una vez más el foco es los que para el tienen la responsabilidad de unos altercados que se saldaron con cerca de cuarenta heridos. Grupos cercanos a la izquierda abertzale «que la tienen tomada con la Ertzaintza». De hecho, el consejero de Seguridad tiene claro que el objetivo de estos grupos el 12 de octubre no era la formación de extrema derecha, sino la Policía autonómica. «Hay organizaciones alegales antisistema que tienen como objetivo poner patas arriba este modelo de convivencia y para ello, utilizan los recursos que tienen en sus manos».

