Edificio donde se hacen las colonias en Bernedo. Igor Aizpuru

Los sindicatos de estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo

Piden al equipo rectoral que les abra un expediente por lo que consideran mensajes homófobos y tránsfobos

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Jueves, 16 de octubre 2025, 15:08

El sindicato estudiantil Ikama, vinculado a la izquierda abertzale, ha señalado a dos profesores de la UPV/EHU por sus comentarios en redes sociales sobre ... el campamento de Bernedo. Los alumnos han trasladado una queja formal a Rectorado para pedir que abra una investigación que analice lo que consideran mensajes homófobos y tránsfobos.

