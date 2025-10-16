Los sindicatos de estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo

El sindicato estudiantil Ikama, vinculado a la izquierda abertzale, ha señalado a dos profesores de la UPV/EHU por sus comentarios en redes sociales sobre ... el campamento de Bernedo. Los alumnos han trasladado una queja formal a Rectorado para pedir que abra una investigación que analice lo que consideran mensajes homófobos y tránsfobos.

El equipo rectoral ha recibido este jueves la queja, según confirman fuentes internas, y está «analizando» el caso. Según explican, este paso involucra a «diferentes agentes», entre los que se encuentra la Dirección de Igualdad de la institución académica.

Durante la semana, los estudiantes han colocado carteles con capturas de los mensajes que los docentes de la Facultad de Comunicación han publicado en redes sociales a raíz del escándalo del campamento de Bernedo, donde la Ertzaintza investiga si los monitores obligaron a menores de edad a asearse desnudos en duchas mixtas en las que coincidieron con adultos. Todo ello como parte de una estrategia «política» que buscaba de desexualizar los cuerpos y romper la «lógica binaria».

«Locura trans»

Alguno de los mensajes colgados en redes por estos docentes se refiere al movimiento queer como una «ideología nazi» que busca «legalizar la prostitución y la pederastia», al mismo tiempo que «borrar a la mujer». Otros de los posts denuncian la «locura trans». Por todo ello, el sindicato estudiantil ha transmitido una queja al Rectorado para pedir que investigue a los docentes y llama al alumnado a movilizarse.

En su comunicado, Ikama afirma que los profesores «han difundido mensajes de carácter transfóbico en sus redes sociales» y que la respuesta del alumnado ha sido «legítima y necesaria para visibilizarlo». Según esta nota, tras colocar carteles denunciando los hechos, algunos estudiantes habrían sido increpados por uno de los docentes implicados, lo que califican como «una situación de intimidación y acoso».

No es la primera vez que los alumnos señalan a un profesor por sus comentarios en redes. El pasado curso, un docente sustituto fue suspendido por sus opiniones en torno al aborto, que consideraba «un crimen» y proferir graves insultos contra diferentes colectivos.