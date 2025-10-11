El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La reunión de ayer, vetada a los periodistas de EL CORREO. I. Aizpuru

Los vecinos de Bernedo se reúnen con los monitores: «Agacharon la cabeza cuando les recriminamos cómo actuaron»

Ocho instructores se citan con una veintena de residentes para justificar su «forma de educar» y estos les reprochan «que andaran en topless»

Sara López de Pariza
Borja Mallo

Sara López de Pariza y Borja Mallo

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:15

Comenta

A los vecinos del apacible Bernedo no les gusta el ruido. Pero el polémico campamento ha subido los decibelios a niveles desconocidos en este sosegado ... y envejecido municipio de la Montaña Alavesa de 200 habitantes, poco acostumbrados a reuniones como la que tuvieron ayer. El pueblo estaba convocado a las siete de la tarde en el antiguo ayuntamiento, donde ocho monitores iban a explicar lo sucedido este verano en el polémico udaleku. «Pero para lo que comentaron, mejor ni vengo», soltó un asistente nada más salir.

