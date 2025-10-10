Las denuncias contra el udaleku de Bernedo suben a 19

Cada vez que uno de los consejeros del Gobierno vasco salpicados por el escándalo del campamento de Bernedo toma la palabra durante los últimos días ... aporta un dato nuevo sobre las familias que han acudido a la Ertzaintza para presentar denuncias por supuestos delitos sexuales contra sus hijos e hijas, todos menores de edad, ocurridos en el udaleku. Es el único modo de conocer cómo avanza el proceso porque lo cierto es que la Policía autonómica no ofrece de otro modo información al respecto. Si el miércoles pasado el responsable de Seguridad aseguraba que eran ya 17 las demandas, este viernes la titular de la Cartera de Juventud ha elevado la cifra a 19, a las que ha añadido otras tres quejas que han llegado al Instituto de la Mujer, Emakunde.

Nerea Melgosa ha sido la responsable de defender la postura del Ejecutivo durante la sesión de control celebrada hoy en el Parlamento, en el que la desprotección de los menores que acudieron a Bernedo y, en general, la falta de control institucional de las colonias de titularidad privada han provocado una batería de preguntas del PP y de Vox. Las principales pedían explicaciones al lehendakari, pero Imanol Pradales ha optado por delegar en Melgosa. «No han querido plantarse contra lo ocurrido, lo sabían desde hace un año y no han hecho nada», ha lamentado el presidente de los populares vascos Javier de Andrés, que ha llegado a solicitar la dimisión del consejero de Seguridad por su «repugnante indolencia y pasividad».

La consejera de Juventud ha pasado en apenas una semana de negarse a hacer declaraciones alegando que el 'caso Bernedo' no era de su competencia a asegurar hoy que «no se puede mirar para otro lado» respecto a lo ocurrido. Ha reconocido que «los menores (cuyos padres han presentado denuncias) nunca tuvieron que vivir las cosas que parece que vivieron» en el campamento que se celebra desde hace décadas en Álava y ha puesto el foco más en los organizadores, la asociación Sarrea, que nunca solicitó permisos para celebrar las colonias, que en la inacción de las administraciones. «Era una actividad clandestina y eso impide su trazabilidad, si hay una responsabilidad por posibles infracciones será de ellos», ha dicho.

De las 19 denuncias que tiene la Ertzaintza sobre la mesa, al menos dos son por sendas agresiones sexuales. En una se acusa supuestamente a los monitores de no actuar. El resto de quejas recogen supuestos delitos contra la libertad sexual, incluyendo coacciones y exhibicionismo. Desde que EL CORREO desvelara el caso hace justo dos semanas se repiten los relatos de menores, de entre 10 y 15 años, que cuentan cómo fueron obligados a usar duchas mixtas contra su voluntad y cómo algunos monitores se paseaban por el edicio de las colonias desnudos. Algunos fueron 'pillados' por ciertos chavales manteniendo relaciones sexuales. Se suman otros actos vejatorios como, por ejemplo, «chupar el dedo del pie» a un adulto para poder merendar.

«Diligentes»

Melgosa ha defendido también durante su alocución la «diligencia» con la que, dice, está respondiendo el Gobierno vasco a los hechos supuestamente acaecidos en Bernedo y al limbo administrativo en el que se viene desarrollando el udaleku al descubrirse que la normativa vigente, de 1985, no es precisa en el reparto de responsabilidades y que su propio equipo lleva tres años sin desarrollar la Ley de Juventud que permitiría mejorar el control de un servicio privado. El lunes la consejería se reunió por primera vez con las tres diputaciones para analizar posibles mejoras de la normativa existentes y «detectar fallos». «Pondremos todo nuestro empeño en que no vuelva a ocurrir», ha asegurado antes de calificar lo ocurrido en el campamento como un «hecho aislado» dentro del sistema de colonias vasco.