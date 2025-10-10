El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mural del centro de Bernedo en el que se celebraban las colonias. Igor Aizpuru

Las denuncias contra el udaleku de Bernedo suben a 19

El Gobierno vasco reconoce que Emakunde ha recibido otras tres quejas y acusa a los responsables del campamento de haber desarrollado una «actividad clandestina»

Octavio Igea

Octavio Igea

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:57

Cada vez que uno de los consejeros del Gobierno vasco salpicados por el escándalo del campamento de Bernedo toma la palabra durante los últimos días ... aporta un dato nuevo sobre las familias que han acudido a la Ertzaintza para presentar denuncias por supuestos delitos sexuales contra sus hijos e hijas, todos menores de edad, ocurridos en el udaleku. Es el único modo de conocer cómo avanza el proceso porque lo cierto es que la Policía autonómica no ofrece de otro modo información al respecto. Si el miércoles pasado el responsable de Seguridad aseguraba que eran ya 17 las demandas, este viernes la titular de la Cartera de Juventud ha elevado la cifra a 19, a las que ha añadido otras tres quejas que han llegado al Instituto de la Mujer, Emakunde.

